Al via due rassegne importanti per l’estate romana: Chiara Becchimanzi apre “Teatri d’Arrembaggio” e Gianluca Guidi “Fantastiche Visioni”

Le temperature iniziano ad alzarsi e se le vacanze per molti sono ancora lontane, un po’ di refrigerio lo possiamo trovare a teatro: al via oggi 5 luglio due appuntamenti imperdibili ad Ostia con Teatri d’Arrembaggio e ad Ariccia con Fantastiche Visioni.

Partiamo dal litorale: l’ottava edizione di Teatri d’Arrembaggio, il festival multidisciplinare organizzato da Valdrada Teatro, vero e proprio incubatore di condivisione sociale tra generazioni, provenienze culturali e gusti, largamente atteso sul territorio, per l’estate 2024 parte con la prima pirateria: “Grazie a The Fork posso invitarti a cena”, uno spettacolo teatrale completamente improvvisato con Tiziano Storti, Chiara Becchimanzi e la musica dal vivo di Alessio Granato, che esplora in chiave comica le dinamiche e le assurdità delle relazioni di coppia, plasmandosi direttamente sugli spunti forniti dal pubblico.

Teatri d’arrembaggio: da Chiara Becchimanzi ai finalisti di LOL Talent

Tra gli appuntamenti di Teatri d’Arrembaggio in calendario, che sono sempre gratuiti, segnaliamo anche: Pippo Ricciardi, finalista di Lol Talent, che torna a grande richiesta, stavolta con il suo one man show, (“Pippo Forever”, 6 luglio ore 21); la Compagnia Verba Volant, con Susanna Cantelmo (anche lei reduce da Lol Talent), con uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale in cui il pubblico decide il destino dell’ignaro ospite delle sorelle Landru, misteriose discendenti di Barbablù (“Le Sorelle Landru”, venerdì 12 luglio ore 21).ù

E ancora Daniele Gattano, con il suo nuovo, esilarante monologo di stand up comedy, sold out in tutta Italia (“Ananassy baby”, sabato 13 luglio ore 21); il mago Raffaello Corti #faccestamagia, star dei social e semifinalista di Lol Talent (“Uno spettacolo che mi vedrei”, venerdì 19 luglio ore 21); Sandro Cappai, stand up comedian in ascesa, con il suo nuovo repertorio (“Sandro Cappai Live”, sabato 20 luglio ore 21).

Daniele Gattano_Ph- Sara Sabatino

Federica Seddaiu, attrice e autrice dello spettacolo teatrale “Canto 33” (venerdì 26 luglio ore 21); Giulia Nervi, che dopo il successo della serata burlesque del 2023 torna con il suo nuovo spettacolo di stand up (“Hashimoto ha fatto anche cose buone”, sabato 27 luglio ore 21)

Daniele Parisi, attesissimo dal pubblico di Ostia con il suo best of (“Abbasso Daniele Parisi 2024”, venerdì 2 agosto ore 21”). Chiuderà le piraterie Chiara Becchimanzi, che sceglie di debuttare al Teatro del Lido con l’ultimo capitolo della trilogia delle terapie (“Terapia intensiva – Beata Ignoranza“, 3 agosto ore 21).

Fantastiche Visioni: Gianluca Guidi, Paolo Rossi, Neri Marcorè e molti altri

Chi si trovasse in zona Castelli Romani, invece, può assistere allo swing di Gianluca Guidi e lo spettacolo “Frank Sinatra – The Man and his music”, un viaggio di 1 ora e 45 minuti durante il quale l’autore accompagna gli spettatori alternando prosa e musica e in cui non mancano aneddoti sulla vita di Sinatra – dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose – curiosità e l’immancabile presenza “virtuale” nei racconti del papà di Gianluca, Johnny Dorelli, che appare in un cameo.

Dorelli infatti, dopo aver vissuto a New York negli anni d’oro del dopoguerra, ha inciso in Italia numerosi brani di Sinatra, tradotti in lingua italiana. “Frank Sinatra – The man and his music” è uno spettacolo che ha attraversato l’Italia, ricevendo grandi consensi ovunque ed affascinando sia chi conosce l’artista e il mondo che evoca, sia chi per la prima volta incrocia sul suo cammino la meravigliosa arte di “The Voice”.

Gianluca Guidi_ Ph. Palcoscenico Italiano

Segue domenica 14 luglio 2024 ore 21lo spettacolo di adrenalina pura THE BLACK BLUES BROTHERS: la festa acrobatica a ritmo di musica con equilibristi, sbandieratori e danzatori col fuoco ha all’attivo 900 date in tutto il mondo, oltre 600 mila spettatori tra cui Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la Royal Family inglese.

La rassegna, inserita in “Ariccia da Amare 2024 – Night and Day” proseguirà il 20 luglio con Roberto Mercadini e il suo “Orlando furioso”; il 25 luglio sarà la volta di Paolo Rossi con la sua “Operaccia Satirica – La Guerra dei Sogni” e Fantastiche visioni 2024 si concluderà il 2 agosto con Neri Marcorè e lo spettacolo “Le mie canzoni altrui”.