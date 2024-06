Mahmood non si è esibito durante la prima serata del Tim Summer Hits per un cambio di scaletta: scopri quando salirà sul palco di Piazza del Popolo.

La prima serata del Tim Summer Hits si è svolta ieri, 11 giugno, in una Piazza del Popolo di Roma gremita di spettatori entusiasti: peccato però che sia andato storto qualcosa a causa dell’assenza di Mahmood. Nonostante fosse stato inizialmente annunciato tra gli ospiti destinati a salire sul palco durante la prima serata, in tanti hanno atteso invano la presenza dell’artista che, a sorpresa, non si è visto affatto a causa di un cambio di scaletta dell’ultimo minuto. Tra la delusione palpabile di chi si era recato a Roma soltanto per lui, spunta però la notizia sulla sua esibizione nel corso della manifestazione. Non ci resta che andare a scoprire insieme quando verrà annunciato finalmente da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tim Summer Hits: Mahmood grande assente della prima serata. Quando si esibirà?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Tim Summer Hits 2024, è stato aperto l’11 giugno da un’icona della canzone italiana, Antonello Venditti. Il celebre cantautore romano ha dato il via alla kermesse con il suo classico “Notte prima degli esami“, in grado di coinvolgere emotivamente l’intera piazza, che ha cantato all’unisono.

Nonostante l’emozione e le esibizioni di grandi artisti come Emma, JVLI e Olly, Annalisa, Tananai, Geolier, The Colors, Gianna Nannini, Arisa, il Tre, Gazzelle, Dargen D’Amico, Ermal Meta, Petit e Rhove, molti spettatori hanno notato un’assenza importante: quella di Mahmood. Inizialmente previsto nella scaletta della prima serata, l’artista milanese non è salito sul palco, lasciando delusi i suoi fan.

La motivazione di questa assenza è stata presto chiarita: un cambio di scaletta dell’ultimo minuto ha spostato le esibizioni di Mahmood alle serate del Tim Summer Hits del 12 e del 13 giugno.

Quindi, per tutti coloro che attendevano con ansia di vedere Mahmood dal vivo, l’appuntamento è solo rimandato di poche ore.

Photo Credits: Kikapress