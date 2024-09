Metro di Roma a 2 euro all’anno è una truffa diventata virale: ecco cosa succede a chi cade nella trappola, l’allarme della polizia postale

Da qualche giorno a Roma bisogna stare attenti ad una truffa riguardante la metro. Un gruppo di criminali fa credere che si possa fare la tessera online annuale a soli 2 euro e sono tante le persone che sono cadute nella tranello, facendosi sottrarre i dati sensibili e i soldi.

Tessera metro Roma, in cosa consiste la truffa

La truffa riguardante il costo della tessera della metro di Roma a soli 2 euro ha imbrogliato centinaia di cittadini che hanno creduto che il prezzo dell’annuale potesse essere come quello di una corsa. Invece, si è trattato di un tranello innescato tra gli abitanti della Capitale da parte di un gruppo di criminali che si è divertito a rubare i dati sensibili e i soldi della vittime che hanno ceduto.

LEGGI ANCHE:–La truffa del finto operatore comunale a Roma, ecco come viene messa in atto

I truffatori hanno ingannato la gente attraverso un post su Facebook. Sui social appare l’offerta con tanto di foto della metro di Roma che prende il nome di Roma Pass. Il testo della promozione è il seguente: “In occasione del 50esimo anniversario del lancio del programma Roma Pass“. Si legge: “Vi offriamo una carta per 12 mesi di accesso gratuito a musei, trasporti pubblici e altre strutture”.

Una volta caduto bel tranello, l’utente viene indirizzato in un’altra pagina. Qui si chiede di compilare un sondaggio e confermare di essere una persona reale.

L’allarme della polizia postale

A lanciare l’allarme e tentare di fermare e limitare i danni è stata la polizia statale che si è raccomandata di non cliccare sui link presenti nei messaggi e vietato di fornire le informazioni personali. E’ fondamentale verificare sempre la veridicità dei contenuti di offerte e promozioni che vi sono in internet. Essa può avvenire attraverso i siti ufficiali di Atac e l’azienda per la mobilità di Roma Capitale.

FOTO: SHUTTERSTOCK