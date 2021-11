Crea.Me. – Creativa mente e #giovanicreativi al Teatro Furio Camillo: nuove espressioni a passo di danza

Gruppo Danza Oggi e Inscena portano la Danza Contemporanea al Teatro Furio Camillo con il doppio appuntamento Crea.Me. - Creativa mente e #giovanicreativi.

La Danza Contemporanea va in scena al Teatro Furio Camillo con E.sperimenti Dance Company, Reverso, Ritmi Sotterranei e Oplas con Crea.Me. – Creativa Mente e #giovanicreativi in un doppio evento presentato da Gruppo Danza Oggi e Inscena. L’appuntamento è per sabato 6 novembre alle 18.00 e alle 21.00, nonché domenica 7 novembre alle 18.30.

Teatro Furio Camillo: in scena la Danza Contemporanea con il doppio appuntamento presentato da Gruppo Danza Oggi e Inscena, ovvero Crea.Me. – Creativa mente e #giovanicreativi. Crediti: gruppo Danza Oggi via HF4

Crea.Me. – Creativa Mente: al Teatro Furio Camillo il 6 novembre

Si tratta di una due giorni che accende i riflettori sui creativi e sugli artisti che comunicano con la danza. Artisti già strutturati e nuovi creativi si alterneranno con amore e tenacia sul palco del Teatro Furio Camillo.

Il programma Crea.Me. – Creativa Mente andrà in scena sabato 6 novembre alle 18.00 e alle 21.00. Si esibiranno la compagnia E.sperimenti Dance Company guidata da Federica Galimberti, nonché alcune nuove proposte come il gruppo Reverso e Unity Dance Art.

#giovanicreativi: la danza contemporanea in scena domenica 7 novembre

Inscena, invece, presenterà #giovanicreativi domenica 7 novembre alle 18.30. Tra gli ospiti ci saranno Federica Galimberti con E.sperimenti Dance Company ed Alessia Gatta con Ritmi Sotterranei. Insieme a loro ci saranno anche Giorgia Lolli, Reverso ed una piece on site di Mario Ferrari.

“Questa iniziativa si replicherà in dicembre coinvolgendo artisti e meraviglie creative che la pandemia ha silenziato ed a cui con queste due iniziative si vuole dare voce e luce”, ha dichiarato Patrizia Salvatori, Direttrice di Gruppo Danza Oggi.

La prevendita è disponibile su Ciao Ticket Online, con intero a 10 euro e ridotto a 7 euro.

