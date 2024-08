Mare cristallino e spiagge sabbiose o rocciose. Qui è possibile trovare la spiaggia che più si adatta alle proprie preferenze. Scopri di più

Una delle destinazioni preferite dai romani, quando si tratta di godersi il proprio tempo libero in spiaggia, è sicuramente San Felice Circeo.

Questo comune della provincia di Latina ospita alcune delle spiagge più belle del Lazio.

Shutterstock

Scopriamole nel dettaglio.

Mare al Circeo: quali spiagge scegliere

Spiagge libere o private, sabbiose o rocciose. Qui è possibile trovare la spiaggia che più si adatta alle proprie preferenze.

La Rinascente

Si tratta di una spiaggia perfetta per chi ama avventurarsi con i propri amici. Una spiaggia nota, infatti, oltre che per la sua bellezza, anche per le scogliere da cui molti ragazzi amano tuffarsi.

Vi si accede da Via Grotta delle Capre e si scende alla prima scalinata sulla destra.

La Bussola

Un giardino nel mare, uno stabilimento storico nato negli anni ’60. La Bussola, dallo stile demodé, è perfetta per chi vuole vivere una giornata romantica sulle sponde del mare.

Leggi anche: — Spiagge da evitare nel Lazio: 10 posti dove non dovresti fare il bagno

La Bussola si trova di fronte a Torre Vittoria, sul lungomare Circe. Nelle vicinanze vi è un parcheggio a pagamento.

Spiaggia del Prigioniero

Per i più temerari che amano divertirsi lontano dalla folla, la Spiaggia del Prigioniero è perfetta.

Per arrivarci è necessario attraversare il mare, ad esempio affittando o portando con sé una canoa. Oltre all’acqua spettacolare, è presente anche una bellissima grotta a due piani.

Purtroppo, però, la spiaggia è soggetta spesso a frane che possono risultare pericolose, specialmente nei mesi di maggio e di settembre, quando sono molto frequenti.

Le Batterie

Per gli amanti dello sport, Le Batterie rappresenta la scelta perfetta per godersi il mare senza privarsi dello sport all’aria aperta, o meglio, sott’acqua.

Qui è possibile armarsi di pinne (o affittarle) ed esplorare il fondale, facendo snorkeling. Un modo curioso per conoscere ancora più da vicino le creature che risiedono nel litorale laziale, e soprattutto a San Felice Circeo!