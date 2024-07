Delle deliziose fettine di vitello in cui viene adagiata una fetta di prosciutto crudo e una fogliolina di salvia. I saltimbocca alla romana sono tra i secondi di carne più apprezzati della cucina, per l’appunto, romana. Ma perché si chiamano in questo modo?

Questa ricetta prende il nome proprio dalla golosità che ne riserva il piatto. Infatti, “saltimbocca” vuole significare proprio l’irresistibile frenesia di portare queste gustose fettine al palato, quindi, come se il piatto saltasse letteralmente in bocca da solo.

Nonostante sia riconosciuto da tutti come un piatto tipicamente romano, le sue origini, però, sembrano essere piuttosto lontane dalla Capitale.

La storia dietro i saltimbocca alla romana

D’importazione bresciana, questa ricetta sembra essersi velocemente diffusa, in particolare a Roma, tanto che già nel ‘800, Pellegrino Artusi, un famoso critico grastronomico, parlò di questa prelibatezza presente nel menù di una trattoria in via di Campo Marzio. Il critico la trovò talmente gustosa da inserirla tra le ricette del suo trattato intitolato “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” del 1891.

Si può dire dunque che Roma apprezzò talmente tanto questa ricetta da farne una sua specialità. Vediamo, quindi, come si prepara in perfetto stile romano.

Ingredienti e preparazione

Ingredienti

sottili fettine di vitello (circa 12 pezzi per un totale di 400g)

prosciutto dolce tagliato fine (100g)

mezzo bicchiere di vino bianco secco

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

una piccola quantità di burro

abbondanti foglie di salvia fresca

una quantità minima di farina

sale e pepe q.b

Preparazione

Assicuratevi che le fettine di vitello siano sottili e prive di nervi o pellicole. Utilizzate un batticarne leggermente inumidito per appiattirle ulteriormente, disponendole poi su una superficie piana. Conditele con una moderata quantità di pepe e un pizzico di sale. Al centro di ogni fetta, posizionate una foglia di salvia, seguita da mezza fetta di prosciutto. Usate uno stuzzicadenti per fissare i tre strati insieme.

Cospargete leggermente di farina il lato inferiore dei saltimbocca. In una padella larga, scaldare l’olio e il burro, e fate soffriggere alcune foglie di salvia. Aggiungete i saltimbocca e cuoceteli per circa 2-3 minuti a fuoco vivace sul lato infarinato senza girarli, per evitare che il prosciutto perda la sua fragranza e diventi duro. Una volta dorati, aggiungete il vino bianco.

Quando il vino si è evaporato, i saltimbocca sono pronti. Sistemate delicatamente le fettine su un piatto da portata precedentemente scaldato. Se necessario, utilizzate un po’ d’acqua calda per staccare eventuali residui di cottura dalla padella. Versate la salsina formata in cottura sui saltimbocca e serviteli ben caldi.

Non vi resta che gustarvi questa deliziosa ricetta!