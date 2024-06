Saldi estivi 2024 in arrivo: data ufficiale, periodo, dettagli su sconti previsti in tutta Italia, Roma si sta preparando

Uno dei periodi più belli dell’anno sta arrivando: i saldi estivi 2024. Le attività fisiche e online si stanno preparando ad accogliere le tante richieste da parte dei clienti che, invece, sono impazienti di sapere quale sarà la data ufficiale di inizio. Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Saldi estivi 2024: la data ufficiale d’inizio

I saldi estivi del 2024 avranno inizio il 6 luglio e termineranno il 19 agosto. Ogni regione, però, potrà subire delle variazioni.

Quando iniziano a Roma

A Roma e in generale nel Lazio, i saldi estivi inizieranno sabato 6 luglio 2024. E’ stata la Regione Lazio a decidere la data ufficiale che è la stessa dello scorso anno.

Il giorno scelto, dunque, è il primo sabato del mese che dovrebbe raccogliere più persone in vista del weekend. Nella Capitale e in tutta la regione laziale i saldi termineranno sabato 17 agosto 2024. Quindi, le offerte e promozioni varie saranno in vigore per 43 giorni.

La merce in saldo dovrà fare parte della stagionalità, quindi, non potrà essere soggetta a saldi continuativi. Inoltre, deve rientrare nella categoria “moda”.

Il regolamento dei saldi

Come ogni anno anche per il 2024 vi sono delle regole da seguire per i saldi. In primo luogo i commercianti non potranno fare sconti nei 30 giorni che precedono la data ufficiale

Inoltre, durante il periodo deciso dovranno esporre sia il prezzo antecedente a quello previsto per i saldi sia quello nuovo. Tale operazione è necessaria per far sì che ci sia trasparenza verso i clienti. In più, nel corso dei mesi il prodotto potrà avvalersi della percentuale di ribasso. Infine, il cambio dopo l’acquisto potrà avvenire solo se il commerciante dà l’ok.

