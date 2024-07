Ecco una selezione dei migliori ristoranti all’aperto di Roma, per scoprire sapori autentici, atmosfere suggestive e panorami mozzafiato.

L’estate a Roma è un’esplosione di colori, sapori e profumi. La città eterna si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove storia, arte e cultura si mescolano con la vivacità della vita notturna e il piacere di stare all’aria aperta. E cosa c’è di meglio che gustare una deliziosa cena in uno dei tanti ristoranti all’aperto di Roma, immersi nell’atmosfera magica della sera?

ROOFTOP

MASA

Tra le terrazze della capitale c’è MASA, rooftop con cocktail bar e cucina mediorientale affacciato sulla basilica di Santa Maria Maggiore. Masa si trova sul tetto del The Major Hotel ed è aperto dal pranzo al dopocena con menu dedicati che abbracciano tutta la cucina mediterranea. La terrazza dà il meglio di sé all’ora del tramonto: tutti giorni dalle 18.00 è possibile scegliere la formula aperitivo: 3 pite (pita hummus, cipolla candita ed erbette – pita carpaccio di manzo, salsa yogurt e mandorle – pita ceviche di pescato, mayo al lime e limone candito) e un cocktail.

Via di Santa Maria Maggiore, 143, Roma

Tutti i giorni, 12.00 – 01.00

338 229 3943

www.instagram.com/masarooftop/

MOLINO ROOFTOP

Affacciato sulla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Molino Rooftop è il cocktail bar situato sulla terrazza del Doria Palace Boutique Hotel, aperto dall’aperitivo al dopocena.



Via Merulana, 4, Roma

Dal martedì alla domenica, 18.30 – 01.00

06 4465888

www.instagram.com/molinorooftop/

THE VISTA

Il The Vista è il cocktail bar con cucina sulla terrazza dell’omonimo hotel The Vista Rooms & Terrace, situato a pochi passi dal Pantheon e con affaccio sul centro storico. Il locale è aperto dall’aperitivo fino alla sera e propone una carta di tapas che spazia tra i piatti della cucina regionale italiana con rivisitazioni – burrata alla parmigiana, trippa di baccalà, cannolo 2.0 – e proposte internazionali, come Picanha e Tacos. L’alternativa al menu alla carta sono le quattro degustazioni – Aperitivo, Vegetariana, Apericena e Tapas e Vino.



Via di Torre Argentina, 76, Roma (Pantheon)

Dal lunedì alla domenica, 17.00 – 23.00

345 9744553

www.instagram.com/thevistarooftop/

GIARDINI

CARNALE RIFUGIO PRIMORDIALE

Alle spalle di San Pietro, Carnale – cocktail bar e ristorante specializzato in cucina di carne – nella bella stagione apre le porte del suo spazioso giardino. Dall’aperitivo al dopocena, Carnale propone due menu dedicati con antipasti, primi, secondi e carne alla brace, insieme all’ampia drink list. Per tutta l’estate, il giovedì l’aperitivo è accompagnato dal dj set mentre il venerdì̀ sera la selezione musicale è prevista dal dopo cena fino a chiusura.

Vicolo del Gelsomino, 17, Roma

Tutti i giorni, 18.30 – 02.00

06 87567256

www.instagram.com/carnaleroma/?hl=it

LA PAMPA

A Roma est, La Pampa – conviviale ristorante specializzato in carne di alta qualità proveniente da tutto il mondo – gode di uno spazioso giardino esterno per pranzi e cene di famiglia o fra amici. Oltre all’ampia selezione di tagli – controfiletti, entrecôte, fiorentine, costate – il menu de La Pampa offre vasta scelta di antipasti crudi e cotti e primi piatti che variano stagionalmente.

Via Collatina Vecchia, 127, Roma

Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena (ad eccezione della domenica a cena)

06 22755107 / 388 7393421

www.instagram.com/lapamparoma/

RUSTICO

In zona Capannelle, la braceria – pizzeria Rustico è aperta tutti i giorni sia a pranzo che a cena; qui propone piatti della tradizione e proposte stagionali, carne alla brace e pizze con impasto napoletano in uno spazioso locale circondato da un ampio verde giardino.



Via delle Capannelle, 93, Roma

Dal lunedì alla domenica, 12.30 – 15.00 / 19.30 – 23.00

Sabato chiusi a pranzo

06 72902557

www.instagram.com/rusticoroma/

DEHORS

PANIFICIO NAZZARENO

Storico locale di quartiere, Panificio Nazzareno è un forno, laboratorio di pasticceria e

gastronomia salata, caffetteria, ristorante, pizzeria e american bar. Qui è possibile fermarsi a qualsiasi ora del giorno per mangiare all’aperto nel cuore di Piazza Ponte Milvio, oppure nell’accogliente, ma più intimo, cortile interno. Panificio Nazzareno è aperto tutti i giorni dalla mattina fino a tarda serata, è un locale polifunzionale e fruibile a tutte le ore del giorno.

Piazzale di Ponte Milvio, 35, Roma

Tutti i giorni, 07.00 – 00.00

06 33220720

www.instagram.com/panificionazzareno/

CULTO

A pochi passi da piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere, il cocktail bar Culto è dotato di un accogliente cortile interno, ideale per l’ora dell’aperitivo e il dopocena durante la stagione estiva. La cucina di Culto si ispira alla tradizione romana, ma è aperta a diverse contaminazioni internazionali. Tra le proposte troviamo infatti il Bao amatriciana, il Crispy chicken nuggets & maionese alla cacciatora e la Tartare di manzo alla marinara. Interessante novità di questa stagione è l’introduzione di una sezione del menu dedicata a piatti a base di pesce che, assieme alla proposta vegetale e carnivora, completa il menu tapas. Affiancano l’offerta food, cocktail classici e signature, ma anche vini alla mescita.

Vicolo del quartiere, 7a, Roma

Tutti i giorni, 18.00 – 02.00

06 89222565 | 366 214536

www.instagram.com/culto_trastevere/

DEROMA

Ristorante nei pressi di Fontana di Trevi, Deroma è caratterizzato da un elegante stile retrò che si riflette anche nel dehors. Qui è possibile fermarsi dall’aperitivo al dopocena, la cucina propone primi piatti della tradizionale – sia di terra che di mare – realizzati con pasta fresca e ripiena fatta in casa, pizza e carne alla griglia. Affianco al ristorante c’è il forno che realizza lievitati, pane e pizza tutto il giorno.

Via Poli, 27, Roma

Tutti i giorni, 8.00 – 1.00

06 6936 9190

www.instagram.com/deromamor_/

EL TIBURON

Nel quartiere Trieste, El Tiburon è il terzo locale di cucina messicana della Chef Diana Beltran, inaugurato nel 2023. Qui le proposte spaziano tra i piatti di mare – tra cui i Camarones Ajillo e il Pescado alla Talla – e gli evergreen della tradizione messicana, come Nachos e Quesadillas. El Tiburon è aperto dall’aperitivo alla cena, e d’estate accoglie i suoi clienti in un raccolto dehors arredato con luci soffuse.

Via Malta 12, Roma

Dal martedì alla domenica, 18.00 – 00.00

06 6922 7015

www.instagram.com/eltiburonroma/

DA CESARE AL CASALETTO

Ormai iconica trattoria di Monteverde, Da Cesare Al Casaletto presenta uno spazioso ma tranquillo dehors esterno, allestito sotto una pergola di vite. Il menu abbraccia tutta la gastronomia romana; tra i piatti che riscontrano maggior successo gli antipasti fritti – lo gnocco su crema di cacio e pepe e le polpette di bollito con pesto di basilico – ma anche primi, dalla gricia ai tonnarelli baccalà pecorino e basilico, e secondi – bollito alla picchiapo’, coda alla vaccinara, abbacchio scottadito – della tradizione romana.

Via del Casaletto, 45, Roma

Tutti i giorni, 12.00 – 15.00 / 19.45 – 23.00 (mercoledì chiuso)

06 536015

www.instagram.com/trattoriadacesare/

VINTRO CANTINA PINSA & CO

A Viale Jonio, Vintro Cantina – aperto nel 2023 affianco all’omonimo Bar and Bites – è un ristorante con piatti di cucina italiana, pinse e un’importante carta dei vini.

D’estate, il dehors di Vintro Cantina è il posto ideale per coloro che preferiscono uscire e incontrarsi nelle ore più fresche della giornata, il locale è infatti aperto dall’aperitivo fino a tarda serata e qui la cucina è operativa fino all’una e mezza di notte.

Viale Jonio, 320, Roma

Tutti i giorni, 18.00 – 02.00

06 45553221

www.instagram.com/vintro_roma/

SICILIAINBOCCA

Nel quartiere Prati, il ristorante Siciliainbocca propone le specialità della cucina sicula in un ambiente colorato e caratteristico, dotato anche di uno spazioso dehors esterno.

Tra le proposte più iconiche della tradizione, la pasta con le sarde, la caponata di melanzane, le panelle palermitane, gli arancini e l’immancabile cannolo.



Via Emilio Faà di Bruno 26, Roma

Dal lunedì al sabato, 10.00 – 14.30 / 18.00 – 23.30

06 37358400

www.instagram.com/siciliainboccainprati/

AI BOZZI

Ristorante nel cuore di Trastevere con un ampio dehors esterno, da Ai Bozzi è possibile pranzare e cenare. Il menu include piatti della cucina italiana, classici e rivisitati – tagliolini burro di Normandia e alici del cantabrico, tonnarello alla gricia porchettato, trippa alla romana con pecorino e menta – insieme a proposte più creative, come il tiramisù di coda alla vaccinara tra i secondi piatti o il ballon al passion fruit fra i dessert.



Piazza Giuditta Tavani Arquati, 107, Roma

Dal lunedì alla domenica, 12.30 – 15.00 / 19.00 – 23.30

06 5816640

www.instagram.com/ristorante_ai_bozzi/

FIASCHETTERIA MARINI

Centenaria trattoria in zona Porta Pia con dehors esterno.

Fiaschetteria Marini propone l’autentica cucina romana con alcune contaminazioni della gastronomia mitteleuropea – tramandate da nonna Cristina, di origine austriaca. Il menu cambia frequentemente in base alla stagione e alle disponibilità dei fornitori. Tra i capisaldi però, sempre disponibili in menu i bocconcini di vitello, i primi della cucina romana e lo strudel di mele. L’ampissima carta dei vini, soprattutto naturali, completa l’offerta.

Via Raffaele Cadorna, 9, Roma

Dal lunedì al venerdì, 12.00 – 15.00 / 19.00 – 23.00

Sabato, 19.00 – 23.00

06 4745534

www.instagram.com/fiaschetteria_marini/

FUORI PORTA

LAZIO E TOSCANA

SANTA LUCIA MACCARESE

Il Santa Lucia Maccarese è il resort agricolo immerso nell’agro romano con ristorante, ospitalità̀, piscina spa e orto. Al Santa Lucia è possibile fermarsi per colazione, pranzo, aperitivo e cena. Gli spazi esterni del Santa Lucia sono circondati dal verde e dalla tranquillità della campagna.

Il menu è legato alla stagionalità e molti dei prodotti utilizzati sono lavorati e realizzati direttamente in casa: verdure, ortaggi, pasta all’uovo ripiena, pane. A cena è inoltre possibile optare per uno speciale percorso degustazione composto da 6 portate: per chi sceglie questo menu viene riservata l’area esterna intorno ai tre bracieri, per un’esperienza più intima.

Via della Luna, Maccarese (Roma)

Tutti i giorni, dalle 9.00 alle 23.00 (chiuso a cena il martedì)

Colazione 9.30 – 11.00 / Pranzo 12.00 – 14.00 / Cena 19.00 – 23.00 (martedì escluso)

06 8540230

www.instagram.com/santalucia_maccarese/

CONTROVENTO

Stabilimento e ristorante con cucina di mare, Controvento è aperto tutti i giorni per colazione, pranzo, aperitivo e cena. La particolarità del Controvento è quella di dare la possibilità di mangiare in spiaggia. Qui i tavoli si trovano sulla sabbia, e per le occasioni più speciali c’è anche un tavolo riservato in riva al mare. Il menu è realizzato con materie prime stagionali, provenienti dai fornitori del territorio, tra cui l’Orto del Santa Lucia Maccarese. Nel menu trovano spazio alcuni grandi classici della cucina di mare – Spaghetto con vongole e lupini, sauté di cozze, frittura totani e gamberi – ma anche tante ricette contemporanee e stagionali – hummus di ceci con gambero rosso crudo, pico de gallo e cialda di gambero; cavatello con tracina, salsa di datterino dell’orto, concassè di pomodoro e origano fresco; insalata di mare moderna con crostacei, molluschi alla piastra con salsa di sedano repa e gel all’arancia e crumble di olive nere. A ciò si aggiunge una grande selezione di crudi e un’ampia carta dei vini. Per la pausa pranzo, la grande novità della stagione 2024 è la Pizzicheria di Mare che propone piatti espressi, realizzati dalla cucina del Controvento, in versione take away. La Pizzicheria, pur mantenendo la stessa qualità del ristorante, offre proposte più veloci da consumare comodamente sotto l’ombrellone.



Via Silvi Marina, 37c, Villaggio dei Pescatori (Fregene)

Tutti i giorni a pranzo e a cena, ad eccezione della domenica a cena

06 6656 3327

www.instagram.com/controventofregene/

CAPALBIOFATTORIA

CapalBIOFattoria è un’azienda agricola con ristorante – aperto nel giugno 2024 – che

propone una cucina rurale all’interno degli spazi aziendali. Qui è infatti possibile mangiare immersi nella campagna toscana, circondati dai vigneti della proprietà. Il ristorante è aperto per l’aperitivo e la cena con un menu a prezzo fisso che comprende un antipasto a buffet, un primo a scelta, un secondo a scelta, contorni a buffet e un dolce fatto in casa. Tutti gli ingredienti presenti in menu sono biologici e a chilometro zero. Il ristorante è ideale anche per momenti in famiglia, per i bambini c’è infatti un menu dedicato. I più piccoli possono inoltre giocare all’aria aperta, a contatto con la natura e con gli animali – cani, mucche, asini – che abitano la fattoria.

Via provinciale di Capalbio, località i Caprai n°5 (Grosseto)

Aperto venerdì e sabato a cena

375 6515151

www.instagram.com/capalbio_fattoria/

IL BERSAGLIERE

Ristorante situato a Colonna, nei Castelli Romani, Il Bersagliere è dotato di un ampio e luminoso giardino esterno, dove è possibile pranzare e cenare immersi nel verde e circondati dalla tranquillità della zona. Il menu del Bersagliere è ampio e comprende ricette popolari – costolette d’abbacchio allo scottadito, coniglio alla cacciatora, gnocchi di patate con ragù di manzo – e qualche rivisitazione dei piatti della tradizione, come i ravioli alla carbonara. Completano l’offerta antipasti crudi e cotti e un’ampia selezione di tagli di carne da cuocere alla griglia. Oltre ai piatti sempre presenti in carta, si aggiungono proposte con verdure e ortaggi di stagione.

Il Bersagliere

Via Casilina, km25, 00030, Colonna (Roma)

Dal martedì al sabato, 12.00 – 15.00, 19.30 – 23.00

Domenica, 12.00 – 15.00

www.instagram.com/osteria_il_bersagliere/

N’UOVO VINO E CUCINA (ANTICO BORGO DI SUTRI)

Il ristorante N’uovo Vino e Cucina situato all’interno dell’hotel **** Antico Borgo di Sutri (VT) è dotato di un grande giardino esterno circondato dai colori della Tuscia. Aperto tutte le sere a cena, il ristorante propone piatti stagionali e contemporanei – come il tubetto di farro Pastificio Felicetti con zafferano oro rosso di Nepi, midollo di manzo affumicato e latticello o la rana alla pescatrice con patata arrosto e bagna cauda alla cicoria – realizzati con le materie prime della Tuscia. Da N’uovo Vino e Cucina è inoltre possibile scegliere il percorso degustazione da 6 o 8 portate.



Via Cassia Km 46, 700, Sutri (Viterbo)

Dal lunedì alla domenica, 19.30 – 22.30

Sabato e domenica anche a pranzo, 12.30 – 15.00

389 8785828 | 07 61586988

www.instagram.com/anticoborgodisutri_/

www.instagram.com/nuovovinoecucina/

PHOTO CREDITS: SLEVIN