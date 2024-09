Roma non smette mai di stupire e non solo i turisti. Anche i romani restano esterrefatti dalla bellezza della città eterna che ogni giorno ha qualcosa da raccontare. Pensate che in uno dei quartieri più popolari della Capitale vi è un ristorante dentro il cimitero, si tratta di Trastevere dove c’è un locale in cui si mangia accanto ad un tumolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Roma, il ristorante dentro il cimitero: l’esperienza a Trastevere

Chiunque almeno una volta si è ritrovato a girare per le vie di Trastevere, uno dei quartieri più popolari di Roma ricco di storia, cultura e tradizione. Da quelle parti vi sono molti locali per assaggiare i piatti tipici della cucina romana ed uno in particolare è caratteristico per il fatto che si trovi all’interno di un vecchio cimitero.

Il ristorante si trova nelle retro di Santa Maria in Trastevere e all’epoca dell’Antica Roma vi sorgeva Via del Cimitero. Come testimonianza vi è anche un tumolo con tanto di scritta.

Basilica di Santa Maria in Trastevere

Nei pressi di Trastevere vi è la Basilica di Santa Maria in Trastevere, edificato per volere di papa Callisto I nel III secolo. La chiesa nelle sembianze attuali risale, però, ad alcuni secoli successivi quando venne ristrutturata sotto il pontificato di papa Innocenzo II.

Al suo interno vi sono molti mosaici realizzati realizzati da Pietro Cavallini che rappresentano la “Vita della Vergine”. All’esterno, invece, vi è il noto campanile, a base quadrata, costruito nel XII secolo.

Anche il portico fu rimodellato nel 1702 per opera di Carlo Fontana ed oggi possiede vari frammenti di fregi e ornamenti dell’antica basilica ed epigrafi cristiane. Inoltre, è sormontato da una balaustra in cui vengono raffigurati le statue di quattro papi che si sono interessati alla Basilica.

L’interno basilicale è caratterizzata da tre navate divise da ventidue colonne antiche di granito, di vario diametro, tutte con capitelli ionici e corinzi.

