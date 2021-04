Roma in primavera: orti botanici, parchi, aree verdi per qualche ora di relax

Con l'arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di un po' di relax all'aperto, ma dove andare? Ecco parchi, le ville e le aree verdi perfette per organizzare un picnic

Roma in primavera, dove andare: Orto botanico

Possiamo finalmente lasciarci alle spalle il freddo e la pioggia e fiorire insieme ai ciliegi con l’arrivo della primavera, ma cosa fare per rilassarsi ora che i centri commerciali non sono più l’opzione numero 1 per ripararsi dal maltempo?

A Roma è pieno di parchi, giardini, orti botanici dove organizzare picnic con amici e passeggiate romantiche, a partire dall’orto botanico della Capitale nel pieno centro storico, tra il Gianicolo e Trastevere: è aperto dalle 9.00 alle 18.30 dal 29 marzo e prevede un biglietto d’ingresso fissato a € 8,00 per gli avventori dai 12 ai 65, ridotto alla metà per i bambini dai 6 agli 11 anni, per gli over 65 e le scolaresche.

Roma in primavera, Laghetto dell’Eur

Alternativa intelligente se amate i ciliegi è il laghetto dell’Eur, zona di ritrovo molto frequentata dai romani e non solo che possono rilassarsi godendosi un picnic, giocando a racchettoni sul prato, misurarsi con i pattini a rotelle o magari concedersi un giro in pedalò al laghetto.

Roma in primavera, una bella gita al laghetto di Villa Borghese o al Roseto comunale?

A proposito di laghetti famosi, non possiamo non menzionare quello di Villa Borghese: suggestiva la cornice e decisamente più romantica del pedalò una bella gita al tempio di Esculapio, possibilmente al tramonto.

Per chi invece non ha grande dimestichezza con l’acqua e ha paura di fare una brutta figura alle prese con i remi, consigliamo il Roseto comunale: il profumo di centinaia di rose coloratissime inebrierà i sensi delle coppiette e fare colpo sarà più facile. È aperto dal 21 aprile al 17 giugno ed è gratis!