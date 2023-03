Dopo la reunion sul palco di Sanremo 2023, Paola & Chiara saranno le madrine del Roma Pride 2023 il prossimo 10 giugno.

Attesissime sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, dove hanno fatto rivivere le atmosfere Anni Novanta e Duemila, le sorelle Iezzi annunciano un nuovo appuntamento. Paola & Chiara saranno le madrine del Roma Pride 2023 e saranno presenti alla Grande Parata di sabato 10 giugno. Colonna sonora della manifestazione proprio il brano sanremese Furore, che sarà l’inno di quest’anno.

“Già durante il Festival di Sanremo è stato forte il desiderio della comunità lgbtqia+ di avere Paola & Chiara al nostro fianco al Roma Pride”, commenta il portavoce del Roma Pride 2023 Mario Colamarino. “Il loro talento e il loro glamour, abbinato ad un modello femminile di indipendenza, ne fanno le testimonial perfette. Siamo certe e certi che il loro apporto e il loro impegno civile per la parità dei diritti – continua Colamarino – contribuirà a far passare il messaggio che il nostro Paese non può più tollerare discriminazioni: l’unica strada è quella della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.

Foto di Paolo Santambrogio da Ufficio Stampa

“Siamo onorate di poter dare il nostro contributo ad una grande causa – sostengono Paola & Chiara – perché crediamo nell’affermazione dei diritti fondamentali. Ci sentiamo fiere di poter essere alla testa del corteo e di sostenere con convinzione la causa lgbtqia+. Un mondo con più diritti è un mondo più giusto per tutte e tutti”.

Entusiaste, le sorelle Iezzi hanno anche condiviso un video per ufficializzare l’impegno. “Ciao Roma Pride 2023! Evviva, manca pochissimo ormai alla grande parata del 10 giugno e marceremo insieme per richiedere una società più giusta e inclusiva per tutti. Noi siamo orgogliosissime di essere le nuove madrine del Pride 2023 a Roma e soprattutto siamo contente che Furore sia stata scelta come inno ufficiale”.

“Il Pride è il momento di massima visibilità per la rivendicazione dei diritti della community lgbtqia+ e quest’anno, questi diritti, li chiederemo a gran voce con voi e insieme a voi. Ci vediamo il 10 [giugno], non mancate e mi raccomando l’outfit!”, concludono Paola & Chiara.

Foto di Paolo Santambrogio da Ufficio Stampa