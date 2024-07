Prima corso di laurea in medicina veterinaria nel Lazio: sta per partire a Roma e vedrà partecipare migliaia di studenti, tutti i dettagli

Dopo tanti anni, finalmente, gli studenti che vogliono imbattersi nel corso di Laurea in Medicina Veterinaria potranno farlo anche a Roma. Nel Lazio, infatti, a partire dall’anno accademico 2024-2025, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata accoglierà migliaia di persone a tal proposito.

Laurea in medicina veterinaria a Roma: i dettagli sul corso

Il corso di laurea in medicina veterinaria è il primo nel Lazio ed è un traguardo importante da un punto di vista accademico nazionale che punta a rispondere alle esigenze del settore e alle continue sfide globali delineate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’Università di Tor Vergata ha reso noto che il nuovo corso di laurea accoglie 80 nuovi studenti e studentesse, tra gli oltre 900 che hanno fatto domanda nei test, con lo scopo di formare, a partire dall’anno accademico 2024-2025, professionisti e professioniste che siano in grado di equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute degli animali e degli ecosistemi. Il programma è in linea con il concetto “One Health” promosso dalle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), dalla World Organisation for Animal Health (WOAH), dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (WHO).

Il nuovo Corso di Laurea in Medicina veterinaria di Roma Tor Vergata fa parte del Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dà la possibilità agli studenti e studentesse di usufruire di aule moderne e attrezzate per la didattica frontale e per le esercitazioni, ospedale veterinario all’avanguardia per la pratica clinica nella nuova sede dell'”Ospedale veterinario Gregorio VII”, in via della Vignaccia a Roma.

Le parole del rettore

“Sono particolarmente orgoglioso di comunicare che è stato accreditato il corso di laurea in Medicina veterinaria di Roma Tor Vergata, coronamento di un articolato percorso accademico”. Si legge sul portale ufficiale dell’Università da parte del rettore Nathan Levialdi Ghiron. “L’Università di Roma Tor Vergata è l’unico ateneo nel Lazio a offrire questa preziosa opportunità formativa. – ha affermato – Dopo anni di intenso lavoro che ha visto impegnata tutta la comunità accademica, siamo entusiasti di vedere finalmente l’avvio del primo anno del Corso di Laurea in Medicina veterinaria. Questo traguardo rappresenta la realizzazione di un progetto che ha richiesto anni di dedizione e sforzi concreti per arrivare a offrire ai nostri studenti una formazione di eccellenza“.

FOTO: SHUTTERSTOCK