Roma e tutta la regione Lazio avranno delle postazioni mobili laser predisposte dalla Polizia di Stato per effettuare delle verifiche a livello nazionale con lo scopo di contrastare i comportamenti sbagliati alla guida. E’ stato, pertanto, pubblicato un calendario con le date ufficiali in cui saranno inseriti i telelaser in città.

Telelaser a Roma: il calendario ufficiale

La prima strada di Roma che da ieri ha dovuto fare i conti con il telelaser è stata la Statale Pontina. A seguire, l’A12 Roma Civitavecchia, all’A24, passando per tutte le strade secondarie della città. Le autovelox posizionate sono sei e saranno messe entro luglio. Di seguito il calendario ufficiale:

Lunedì 24 giugno 2024: SS148 Pontina/Formia (Latina)

Mercoledì 26 giugno 2024: A12 Roma Civitavecchia (Roma)

Giovedì 27 giugno 2024: SS156 Monti Lepini (Frosinone)

Venerdì 28 giugno 2024: SS675 Località Orte (Viterbo)

Sabato 29 giugno 2024: A24 Tangenziale Est/Castel Madama (Roma)

Domenica 30 giugno 2024: SS4 Località Osteria Nuova (Rieti)

Lo scopo dei telelaser

Inserire i telelaser in alcune zone di Roma e del Lazio è utile per tentare di abbassare il numero di incidenti che si verificano nel corso delle settimane.

Sono sempre di più, infatti i sinistri stradali in cui molte persone perdono la vita o vi sono conseguenze gravi. E’ necessario, quindi, limitare il pericolo.

Le strade più pericolose a Roma

La zona considerata più pericolosa di Roma è via Prenestina, infatti, è lì che si verificano più incidenti. A seguire c’è via Cristoforo Colombo e poi Casilina, Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Cassia e viale Palmiro Togliatti. L’A/90 è considerata molto brutta e pertanto è vigilata dalla Polstrada, la stessa cosa vale per l’A/1, A/12 e A/24. Tutte sono considerate strade critiche per tanti automobilisti che tendono ad eccedere di velocità.

FOTO: SHUTTERSTOCK