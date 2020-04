Roma, Coronavirus: intensificati i controlli della Polizia Stradale

Intensificati i controlli della Polizia Stradale sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale. La Polizia Stradale sarà presente sulle grandi arterie stradali per garantire il rispetto delle misure varate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, ma anche per eventuali azioni di supporto, e soccorso, ai cittadini.

I controlli sono diretti a verificare la legittimità degli spostamenti in osservanza dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Le motivazioni possibili per gli spostamenti restano sempre le stesse: : per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, i controlli saranno intensificati prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, a partire dalla Lombardia, con le altre Forze dell’ordine. Sulle tratte autostradali, i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità nei prossimi giorni saranno potenziati soprattutto nei pressi delle principali aree di servizio e delle barriere dell’autostrada A8, A7, A50, A1 e A14, a partire da quelle situate nelle regioni Lombardia, Lazio, Campania e Marche.