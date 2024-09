Appuntamento dalle ore 9.00 a Villa Borghese – Parco dei Daini, per una giornata da trascorrere insieme, verso nuovi traguardi

Domenica 29 settembre A Villa Borghese – Parco dei Daini appuntamento con l’ottava edizione della Fitwalking for AIL, camminata solidale non competitiva promossa daAIL Roma, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – sezione di Roma per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

La Fitwalking for AIL – nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, è una importante iniziativa di sensibilizzazione sociale che conta ben 35 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud. Si tratta di un’occasione preziosa di incontro per tutti i pazienti in via di guarigione, gli ex pazienti, i loro familiari e tutti gli amici, per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo attività fisica e iniziando a riprendere contatto con ‘la vita normale’.

La fitwalking o ‘l’arte del camminare’ è una disciplina non agonistica, semplice ma indispensabile per trasformare il normale camminare in forma sportiva, con evidenti benefici per il sistema cardiocircolatorio, muscolare e immunitario. Aspetti importanti per il paziente ematologico, che in questa giornata simbolica si uniscono al valore dell’ambiente e della vicinanza, e diventano occasione per sentirsi uniti idealmente a moltissime persone, per camminare insieme per chi non ce l’ha fatta, per chi sta affrontando le cure, per chi è rinato perché ha vinto la malattia.

La passeggiataè anche un’occasione per raccogliere fondi destinati alla ricerca e al sostegno concreto dei malati e delle loro famiglie grazie alla partecipazione, ogni anno, di numerosi sostenitori che decidono di camminare insieme per un’iniziativa importante e divertente garantendo un contributo concreto alla lotta contro i tumori del sangue.

La partenza della Fitwalking è prevista alle ore 11.00. Il percorso è previsto all’interno di Villa Borghese, con partenza presso il Parco Dei Daini (ingresso da Via Pietro Raimondi), dove sarà allestito il villaggio di accoglienza AIL ROMA. Si camminerà per per 6 km nel verde, con la guida esperta di Fausto Certomà, membro del comitato scientifico nazionale per lo sviluppo del fitwalking.

Ospite speciale che racconterà sui social questa edizione, l’attore comico e podcaster Leonardo Bocci.

Iscrizioni aperte sul sito ailroma.it e presso l’ufficio promozione AIL Roma in via Rovigo 1/A. Sabato 28 settembre dalle 16 alle 19 e domenica 29 settembre a partire dalle 9 sarà possibile iscriversi presso il villaggio AIL Roma del Parco dei Daini. A fronte di una donazione minima di 10 euro, verrà consegnato ad ogni iscritto un kit di partecipazione con la maglietta da indossare lungo il percorso.

Chi non potrà partecipare ma vorrà sostenere l’iniziativa può scegliere di effettuare un’iscrizione simbolica alla manifestazione, testimoniando la propria solidarietà sui canali social con foto e video usando l’hashtag #versonuovitraguardi.

Anche quest’anno la Fitwalking for AIL rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale.