Nuove foto su Twitter per denunciare l'incuria verso la città di Roma: scatoloni ammassati ed erba incolta negli scatti di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa torna a denunciare le pessime condizioni in cui si trova Roma dal punto di vista dei rifiuti e del decoro urbano. La giornalista ha condiviso su Twitter alcuni scatti in cui mostra cartoni ammassati ed erbacce. Ma questa volta gli utenti le riservano qualche critica.

Rita Dalla Chiesa e quelle tweet sul degrado di Roma

Le foto pubblicate dalla conduttrice sono quattro e sono state scattate a Piazza Jacini, nel quartiere di Vigna Clara, dove vive. In una si vedono decine di scatole di cartone ammassate all’interno di cestelli in metallo, a ridosso di alcune panchine.

LEGGI ANCHE>> — La scalinata più suggestiva di Roma: guarda qual è uno dei luoghi più incantevoli della capitale

Nelle altre, si vedono invece erbacce incolte sui marciapiedi e sporcizia ovunque. Tutto questo, “davanti a un supermercato” precisa Rita Dalla Chiesa, che poi aggiunge: “Altro che guanti e mascherine”.

Insomma, per la conduttrice ai cittadini si chiede di indossare i dispositivi per evitare il contagio da Covid-19, mentre la città si presenta sporca e senza alcuna manutenzione del verde.

Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a #Roma. Davanti a un supermercato. Altro che guanti e mascherine…. pic.twitter.com/ZnHi7a5jEh — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 16, 2020

La reazione degli utenti

È da tempo che Rita Dalla Chiesa denuncia il degrado in cui versa la capitale e già in diverse occasioni ha polemizzato con il sindaco Virginia Raggi sulla mancata raccolta dei rifiuti e sulla presenza di ‘ospiti’ indesiderati in pieno centro. Come i topi, la cui presenza è stata segnalata più volte dai cittadini, e non solo in periferia. Proprio nei giorni scorsi, ratti sono stati avvistati tra cumuli di rifiuti a Montesacro e persino nei dintorni di Piazza San Pietro.

Davanti alle foto pubblicate dalla giornalista, però, questa volta gli utenti non hanno manifestato indignazione, come successo in altre occasioni.

“Per quanto riguarda le erbacce sono d’accordo ma per gli scatoloni no. Tutto quello che trova negli scaffali del supermercato, arriva al rivenditore in quelle scatole. Sono impilate nei carrelli appositi in attesa di essere smaltiti, mi sembra una cosa normale...” osserva ad esempio qualcuno.

“Mannaggia è cresciuta un po’ di erba e poi ci sono i cartoni belli piegati e al posto loro in attesa di smaltimento. Dulcis in fundo una busta x strada lasciata o lanciata da qualcuno che abita a Vigna Clara. Ma non provi un po’ di vergogna a scrivere minch*iate del genere?” ha cinguettato invece un altro.