Polpette alla romana: ricetta, preparazione e consigli per eliminare completamente l’acido del sugo così da rendere il piatto unico

Le polpette alla romana sono uno dei piatti tipici della cucina tradizionale della Capitale e dell’Italia. Esse rappresentano uno dei biglietti da visita dell’ambito culinario della città eterna e sono tante le persone a tentare di riproporlo nelle proprie tavole. Tuttavia, certe volte l’acido del sugo resta incanalato nel condimento, come fare per toglierlo? Scopriamo qualche trucco.

Polpette alla romana, ricetta e preparazione

La ricetta delle polpette alla romana prevede l’utilizzo dei seguenti ingredienti per il macinato:

500 g carne macinata mista (vitellone, vitello, suino)

200 g pane

50 g Parmigiano Reggiano DOP

30 g pecorino romano

1 uovo

20 g mortadella

sale

noce moscata

prezzemolo

Mezzo spicchio aglio

Per il sugo serviranno:

1 carota

1 cipolla

1 sedano

600 ml polpa di pomodoro

sale

olio extravergine d’oliva

La prima fase prevede la preparazione del sugo. Una volta che il condimento sta cuocendo si passerà al secondo step che è quello della composizione delle polpette. Basterà mettere in una ciotola la carne macinata di vitello, quella di manzo e quella di maiale e mescolarle per poi unire gli altri ingredienti fino a formare delle palline pronte per cuocere.

Il trucco per eliminare l’acido del sugo

Per rendere il piatto gustoso e perfetto è necessario eliminare l’acido del sugo. Ciò è possibile solo se viene cotto ad alta temperatura per qualche minuto. Dunque, non serve aggiungere lo zucchero come molti credono.

Altri consigli

Ognuno può preparare il piatto come meglio vuole, tuttavia, vi sono alcuni consigli che possono fare la differenza. Si predilige l’unione di tre tipi diversi di carne e la mortadella, qualcuno, però, prepara il macinato utilizzandone solo uno. Non è obbligatorio aggiungere la noce moscata nell’impasto ma è possibile sostituire il prezzemolo con altre erbe aromatiche. Si consiglia, poi, di muovere in modo delicato le polpette al sugo nella pentola così da non romperle.

FOTO: SHUTTERSTOCK