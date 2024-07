Roma pericolo borseggiatori in alcune zone secondo i siti esteri: dal Colosseo ai Fori imperiali, ecco cosa fare

Il pericolo dei borseggiatori nelle grandi città è sempre più frequente soprattutto a Roma o a Milano, dove sono tante le zone considerate a rischio. La Capitale è stata analizzata anche sui siti esteri attraverso cui hanno riferito quali sono i quartieri da frequentare e quali sarebbe meglio non farlo o con più attenzione.

Pericolo borseggiatori Roma, quali sono le zone più a rischio

L’analisi del pericolo di borseggiatori a Roma è stata fatta a partire dal sito americano del Consiglio consultivo per la sicurezza degli Stati Uniti secondo cui le zone più rischiose nella Capitale sono le piazzole di taxi, fermate degli autobus e fermate della metropolitana, in particolare la parte centrale e come Termini. Oltre ai borseggiatori tali punti vengono considerati quelli con più possibilità di incontrare criminali come le zone del Colosseo, del Foro Romano e della Fontana di Trevi.

lnfine, il trenino Leonardo Express che funge da collegamento dalla stazione Termini all’aeroporto di Roma Fiumicino, rientra secondo il sito degli Affari Esteri del Giappone, nelle zone più pericolose. Non solo, la stessa fonte ha definito Roma la città con più vittime di crimini in vacanza.

Altre città pericolose in Italia

Oltre a Roma, l’Italia è piena di città considerate pericolose per i cittadini e i turisti che vi soggiornano. Secondo l’ultima classifica aggiornata al 2023, Milano è la più a rischio con un aumento del 3,5% di rapine, furti e scippi. A seguire, Rimini con i reati come i furti, truffe e frodi informatiche e danneggiamenti. C’è poi la Capitale, Bologna, Firenze, Torino, Imperia, Livorno, Prato, Napoli. Insomma, non esiste una zona in cui sentirsi al sicuro. Bisogna, quindi, muoversi con cautela e prudenza sempre affinché si limitano gli eventi ed episodi negativi.

