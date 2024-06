Una ricetta tipica romana, facile, veloce e perfetta per l’estate, composta da soli 4 ingredienti è la pasta alla Checca!

Sono moltissime le ricette romane che ogni giorno si possono scovare sul web per deliziare il palato con pochi (ma buoni) ingredienti. Capita spesso, però, di trovare ricette che lasciano a desiderare in termini di tempi e cottura delle pietanze. La cultura gastronomica romana, infatti, predilige l’utilizzo di pietanze saporite cotte a lungo e a basse temperature.

Oggi, per l’arrivo dell’estate, vi proponiamo una pasta semplice ed estiva, ideale per le giornate più afose, senza rinunciare ai gusti unici della tradizione romana!

Stiamo parlando della Pasta alla Checca, un primo piatto semplice e colorato, composto da soli 4 ingredienti: mozzarella, caciotta, pomodorini e basilico.

Le origini della pasta alla Checca

Questa ricetta, con pochissimi ingredienti, conquista il palato di tutti, grandi e piccini. È un connubio perfetto anche per chi non sa scegliere tra pasta fredda o calda, in quanto può essere servita anche tiepida. Una pasta che porta la romanità sulle nostre tavole da generazioni, precisamente dagli anni ’60 e ’70, quando un’osteria di via dei Coronari la inserì nel proprio menù. Divenne particolarmente celebre nella versione “sul rogo” coniata da Ugo Tognazzi, che prevede l’aggiunta di peperoncino.

Preparazione

Ingredienti per 4 persone:

320 g rigatoni

350 g pomodorini

200 g mozzarella

200 g caciotta romana

basilico fresco

olio extravergine d’oliva

sale

Per prima cosa, mettete a bollire l’acqua per la pasta, dopodiché lessate i rigatoni in abbondante acqua salata.

Nel frattempo che la pasta cuoce, tagliate la caciotta, la mozzarella e i pomodorini in pezzetti e condite il tutto con olio, sale e basilico tritato. Una volta scolata la pasta, trasferitela in un’insalatiera e conditela con olio, aggiungendo gli ingredienti precedentemente tagliati. Facile, no?

Non vi resta che preparare la deliziosa Pasta alla Checca e gustarla (tiepida o fredda) in compagnia dei vostri amici più sofferenti al caldo!