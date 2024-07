Perché Casino del Bel Respiro a Villa Pamphilj è visitabile solo 6 giorni l’anno? Tutti i dettagli al riguardo

Villa Pamphilj è uno dei luoghi più noti di Roma dove ogni giorno migliaia di persone vengono in visita e ne restano esterrefatti da così tanta bellezza. All’interno della sua area vi è un palazzo che è visitabile solo 6 giorni l’anno e chiunque voglia conoscerlo deve prenotare con largo anticipo. Si tratta del Casino del Bel Respiro.

Casino del Bel Respiro a Villa Pamphilj, quando visitarlo

Il Casino del Bel Respiro anche conosciuto come Casino dell’Algardi, è stato realizzato per volere del Pontefice Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che lo fece costruire a partire dal 1644 nel parco di Villa Pamphilj.

L’edificio è visitabile solo alcuni giorni l’anno. Vi è un calendario con tutte le date e gli orari delle visite guidate al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj. Esse vengono effettuate dalle 9:30 alle ore 13:00. Gruppi di 40 persone potranno accedervi per ogni turno di visita e la durata è di circa un’ora.

Il calendario completo

Il calendario completo per effettuare la visita guidata a Casino del Bel Respiro a Villa Pamphilj è il seguente:

Settembre 2024: sabato 28; (prenotazioni dalle ore 9:00 del 2 settembre 2024)

Ottobre 2024: sabato 19; (prenotazioni dalle ore 9:00 15 settembre 2024)

Marzo 2025: sabato 22; (prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 febbraio 2025)

Aprile 2025: sabato 12; prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 marzo 2025)

Maggio 2024: sabato 17; (prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 aprile 2025)

Giugno 2024: sabato 14; (prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 maggio 2025)

Un po’ di storia

Il Casino del bel respiro è stato realizzato lungo la via Aurelia Antica nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto con lo scopo di diventare la residenza nobiliare di campagna dei principi Pamphilj. I giardini, invece, sono stati realizzati nel 600 e ancora oggi hanno la stessa forma del passato. In realtà, le ultime modifiche risalgono al 700 quando vennero ridisegnati per volere dei francesi. Le facciate del Casino presentano molte decorazioni con rilievi, fregi e statue.

FOTO: SHUTTERSTOCK