Il 5 ottobre sarà possibile ammirare la congiunzione Luna – Venere ad occhio nudo: di cosa si tratta e come vederlo

Manca poco allo spettacolo della Luna-Venere, da tutti conosciuto come il bacio tra il pianeta e il satellite che avverrà nella costellazione della Bilancia. L’appuntamento, infatti, è previsto per il 5 ottobre dopo il tramonto, alle 19.10 circa. Tale evento potrebbe essere visibile ad occhio nudo.

Cos’è il bacio Luna-Venere in arrivo a Ottobre?

Il bacio Luna-Venere che avrà luogo il 5 ottobre dopo il tramonto è una congiunzione tra il pianeta Venere e il nostro satellite. Il pianeta romantico apparirà alla destra del falcetto di Luna crescente e sarà visibile fino alle 20:50. Roma è una delle località in cui vi sono più possibilità di assiste al bacio.

Come riconoscere Venere?

Solitamente riusciamo a vedere la luna in tutte le sue sfumature ma qual è il trucco per riconoscere Venere? Il pianeta dell’amore è quello più luminoso della volta celeste, segue il sole e la luna, dunque, sarà possibile ammirarlo poiché inconfondibile. Esso potrebbe mostrarsi come una fascio di luce nel cielo e la sua intensità si ricollega al fatto che si tratta di un pianeta molto vicino al nostro. Infatti, Venere e Terra sono a circa 170 milioni di chilometri. Non solo, la sua atmosfera riflette i raggi solari e per tale motivo tende a brillare maggiormente come le stelle.

Luminosità e brillantezza sono le parole chiave della suggestiva congiunzione astrale ed è per questo che l’atmosfera venusiana si mostra così particolare e conquista migliaia di persone che restano folgorati da così tanta meraviglia. La sua densità riesce ad attirare qualche raggio solare che la attraversa e determina l’effetto serra più intenso del Sistema solare. In tale situazione la temperatura sulla superficie può raggiungere i 464 °C.

Dove vedere il bacio Luna-Venere a Roma?

A Roma i luoghi migliori per ammirare il bacio Luna-Venere sono il Gianicolo, Parco degli Acquedotti e Villa Borghese.

FOTO: SHUTTERSTOCK