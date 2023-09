Ai confini di Lazio e Abruzzo c’è Vallepietra, un borgo di appena 300 abitanti, immerso nella natura.

La storia del borgo di Vallepietra

Vallepietra è rinomata per la sua bellezza naturale e per il suo patrimonio storico. Uno dei suoi monumenti più iconici è il Santuario della Santissima Trinità, un luogo di pellegrinaggio antico situato in una gola selvaggia. La storia racconta che la Madonna apparve qui nel XIII secolo, e il santuario è diventato un importante centro di devozione religiosa. La chiesa è un esempio straordinario di architettura religiosa, con un’atmosfera mistica che incanta i visitatori.

Oltre al santuario, Vallepietra vanta stradine acciottolate e un centro storico ben conservato. Nel borgo, è possibile ammirare la Chiesa di San Nicola, con il suo campanile medievale, e passeggiare tra le antiche case di pietra, alcune delle quali risalgono al XIV secolo.

La perfetta gita fuori porta

Vallepietra è un borgo tranquillo e ricco di bellezze naturali a soli 100 chilometri da Roma. Per questo è anche una meta ideale per una gita fuori porta dalla capitale. La sua posizione elevata offre panorami spettacolari sulle montagne circostanti.

I visitatori possono quindi dedicarsi a escursioni nelle montagne, esplorando sentieri che attraversano boschi di faggi e castagni, o godere di un picnic nei pressi delle sorgenti d’acqua cristallina. Vallepietra è anche famosa per la produzione di un’acqua sorgiva pura e deliziosa, la “Acqua di Vallepietra,” che è possibile degustare direttamente dalle fonti.

Inoltre, il borgo ospita numerosi ristoranti che offrono autentica cucina italiana, con piatti preparati con ingredienti locali freschi. Un pranzo o una cena a Vallepietra possono essere una deliziosa esperienza culinaria.

In sintesi, Vallepietra offre una fuga dalla frenesia della città, un tuffo nella storia e nella natura.