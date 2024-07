Non è un buon momento per visitare Roma, lo consiglia un tik toker sui social, spiegando cosa sta succedendo nella Capitale

Visitare Roma in estate non è la soluzione giusta se vi sono dei lavori in corso. E’ ciò che un tik toker ha voluto ribadire in un video pubblicato sui social qualche giorno fa. I preparativi per il Giubileo sono stati avviati ed i progetti da realizzare sono tanti. Pertanto, organizzare una gita fuori porta nella città eterna non conviene in quanto i turisti potranno ammirare soltanto la metà delle tante cose belle che la Capitale possiede.

Visitare Roma nell’estate 2024: il motivo per non farlo

Visitare una città in estate diventa ancora più difficile quando nella meta scelta sono in corso dei lavori per un evento molto importante. E’ ciò che sta accadendo a Roma a causa del Giubileo. Da tempo, infatti, sono stati avviati.

LEGGI ANCHE:–La chiesa del Giubileo a Roma: sembra una nave con 3 vele al vento

Tra i lavori in corso, gli esperti hanno ritenuto opportuno ristrutturare alcune delle fontane più importanti di Roma. Dalla fine di aprile sono stati aperti i cantieri per abbellire le quelle di piazza Farnese e piazza della Rotonda. Tutti e due sono dei monumenti famosi che, però, attualmente i turisti non ammirare in quanto sono chiuse al pubblico per il restauro.

Poi ancora le fontane di piazza Navona, alla fontana dei Tritoni a piazza Bocca della Verità, fontana di piazza San Giovanni in Laterano e fontana di piazza Santa Maria Maggiore. Essi rappresentano i luoghi di maggiore spessore della città eterna ed è per questo che in vista del Giubileo si è scelto di fare un restyling completo.

Oltre alle fontane, sono in fase di restauro anche le 12 statue di Ponte Sant’Angelo. Il programma prevede gli interventi di disinfezione delle superfici, rimozioni di incrostazioni e sostituzione delle stuccature non idonee.

Quando ci sarà il Giubileo

Il Giubileo avrà luogo nel 2025 ed è stato pubblicato un programma completo con tutte le attività che si svolgeranno a Roma in quell’anno.

FOTO: SHUTTERSTOCK