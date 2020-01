Mercatini a Roma: ecco i mercatini al chiuso e all’aperto da non perdere assolutamente

Mercatini a Roma al chiuso o all’aperto Un giro per bancarelle è certo l’ideale per una passeggiata a Roma, ma cosa fare quando piove? Situati […]

Mercatini a Roma al chiuso o all’aperto

Un giro per bancarelle è certo l’ideale per una passeggiata a Roma, ma cosa fare quando piove?

Situati in ogni quartiere della Capitale, i mercatini sono fonte di svago e perfetti per la ricerca di vestiti e non solo anche con il brutto tempo!

Ecco infatti una guida tra i mercatini, più o meno conosciuti, al chiuso o all’aperto, dove comprare oggetti vintage e non.

GUARDA I MERCATINI IN PROGRAMMA IL PROSSIMO WEEKEND, CLICCA QUI >>

Mercatini a Roma al chiuso

Vintage Market&Co

Mercato che si trova a Via Marco Minghetti. Abbigliamento e accessori vintage sono la merce principale, ma anche gioielli e arredamento di design o di riciclo. Ovviamente non mancano dischi, vinili e libri. Location e atmosfera unica, consigliassimo per gli amanti del genere e non.

Leggi anche Vintage Market Largo Venue: mercatino dedicato al Vintage a Roma Vintage Market Largo Venue – 16 Febbraio 2020 Il Vintage Market presenta per il terzo anno consecutivo l’evento dedicato al Vintage in tutte le sue […]

Mercato Monti

Mercato al coperto che apre le prime tre domeniche e l’ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 20.00. Certamente questo luogo è meni tradizionale di altri infatti si trovano capi originali retrò, oggetti di design abiti, scarpe e occhiali da sole di ogni genere. Sicuramente è un vintage ricercato quello che si può acquistare in queste bancarelle. Nel weekend è l’ideale per scoprire oggetti e abiti meno usuali dopo essersi fatti una passeggiata nello splendido quartiere Monti.

Leggi anche Mercato Monti, mercatino imperidible al quartiere Monti Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2019 Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping? Mercato Monti continua la sua missione per liberarti dallo […]

Happy Sunday Market

Mercato che si svolge la prima domenica del mese al Lanificio di Via Pietralata. Qui si possono trovare creazioni di nuovi designer, vintage fashion e oggetti per collezionisti. La sua peculiarità è quella di essere un luogo ambivalente: adatto sia per l’acquisto che, al tempo stesso, per socializzare. L’Happy Sunday Market è infatti arricchito da performance teatrali e musicali, dj set e live.

Mercatini a Roma all’aperto

Mercatino di Via Sannio

Uno dei più celebri di Roma aperto dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato, situato in pieno San Giovanni. Le bancarelle al suo interno sono molto varie, si passa dai jeans Levis di tutte le taglie o modelli, alla vendita di collane e orecchini, ma al tempo stesso anche, scarpe, felpe e giubbotti. Se si cercano magliette o felpe di band o cantanti è il luogo giusto. È il posto adatto anche per dread e treccine. Insomma ce n’è per tutti i gusti, per i più e i meno eccentrici. È molto spazioso e ben fornito, l’ideale per tutti i gusti.

Mercato di Porta Portese

Di certo è il mercato storico della Capitale, aperto tutte le domeniche dalle 6.00 alle 14.00 a Porta Portese. In quanto a merce in vendita si può trovare di tutto: abiti nuovi e usati, vinili e cd, orologi, scarpe, bigiotteria, giacche di pelle e non, valigie, giocattoli e non solo. I generi sono molti infatti si può trovare dal modernariato all’antiquariato, dalla vendita di biciclette a quella di piante, insomma tutto eccetto il settore alimentare. È in ora in atto un progetto di riqualificazione per ridare il suo prestigio a uno dei mercati più importanti di Roma.

Leggi anche Car Boot Market Roma: mercatino dell’usato a Testaccio Car Boot Market Roma 2019 PROSSIMI APPUNTAMENTI DOMENICA 15 DICEMBRE. Usato, Vintage e Antiquariato al CAR BOOT MARKET alla Città dell’Altra Economia nell’ex mattatoio di […]

Mercato del Villaggio Olimpico

Situato in Via XVII Olimpiade questo mercato è aperto il venerdì dalle 7.00 alle 14.00. Le bancarelle anche in questo caso sono molte: esposti prodotti per la casa e per l’igiene, prodotti per la bellezza, bigiotteria e perline ma al tempo stesso anche fiori. Presenti anche banchetti alimentari. La sua celebrità però deriva certamente dalle scarpe e dall’abbigliamento: capostipite dell’usato e del vintage, adatto a tutti i tipi d’età.

Mercato di Via Conca D’Oro

Mercato meno conosciuto, situato in Via Conca D’Oro, aperto ogni domenica dalle 9.00 alle 20.00. Anche qui la vendita è vasta anche se è più piccolo di quelli sopracitati. Si possono trovare giochi, cd e vinili, bigiotteria e mobilia di antiquariato. Presenti anche banchetti alimentari. Perfetto per una giornata di domenica in cui, dopo aver fatto un giro per le bancarelle, si può passeggiare nel Parco delle Valli sul quale si affaccia il mercato.

Ora non vi resta che passeggiare tra le bancarelle che più preferite!