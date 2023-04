Siamo stati all’inaugurazione della nuova stagione di MagicLand: tra le novità una nuova attrazione e nuovi spettacoli.

Sono tante le novità a MagicLand, che ha riaperto i battenti per la stagione 2023. La Capitale del Divertimento ha inaugurato questa nuova annata con la mostra Alberto Sordi Segreto e, probabilmente, la più grande novità è proprio questa. A 20 anni dalla scomparsa di Alberto Sordi, MagicLand ha intitolato il Gran Teatro proprio al grande attore. Si tratta del primo teatro nel Lazio dedicato a Sordi, che del resto aveva radici proprio a Valmontone. La mostra fotografica Alberto Sordi segreto – ideata e curata da suo cugino Igor Righetti – rivela invece l’artista attraverso 20 scatti emozionanti dell’attore fuori dal set, nelle pause di lavorazione dei suoi film assieme ad altri grandi personaggi. La selezione fotografica proviene dagli album di famiglia e da Reporters Associati&Archivi di Roma.

Lo stesso Gran Teatro, inoltre, è stato completamente rinnovato (dalla facciata all’impianto luci) e, nel corso della stagione, ospiterà un ricco palinsesto di eventi. A partire da La Grande Illusione, che – dal 1° aprile – offrirà ai propri visitatori momenti di alta magia con protagonista il celebre Mago Heldin. Lo show si terrà tutti i giorni alle ore 15:00 fino all’11 luglio. Saranno tanti poi anche gli appuntamenti dedicati ai bambini che avranno luogo in orari pomeridiani. Tra questi, Gattobaleno e La Festa Dei Falò presso il Music Hall: un’imperdibile babydance che farà cantare e ballare tutti i bambini insieme a Gattobaleno e i suoi simpatici amici. Un’altra novità importante riguarda l’installazione di una quiet room, pensata per i visitatori con Autismo, in collaborazione con ANGSA Lazio (maggiori informazioni qui).

MagicLand: la nuova attrazione Dungeons

Ovviamente non potevano mancare nuove attrazioni. Nel 2023, MagicLand dà così il benvenuto a Dungeons. Un nuovo e terrificante percorso di oltre 100 metri, ambientato in una prigione medievale che gli ospiti più coraggiosi potranno esplorare, percorrendone gli spazi angusti e vivendo un’agghiacciante esperienza tra celle e strumenti di tortura creati dalle menti diaboliche del periodo più buio della storia. Per la nuova stagione, inoltre, MagicLand ha migliorato Cagliostro. L’indoor Spinning Coaster per eccellenza è stato completamente rinnovato e, da quest’anno, arricchito con nuovi effetti che renderanno ancora più completa l’esperienza dei visitatori e più difficile per loro mantenere la percezione del tempo e dello spazio.

MagicLand, infine, raddoppia il divertimento. Chiunque visiterà il Parco dal 1° aprile fino al 4 giugno, avrà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per poter tornare a visitare il Parco dall’1° luglio fino al 29 ottobre. Per ottenerlo il visitatore dovrà recarsi presso il chiosco opportunamente predisposto, presentare il proprio biglietto e fornire un indirizzo e-mail. Nei giorni successivi riceverà il biglietto omaggio da usare da luglio in poi.