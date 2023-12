A Natale 2023 la celebre azienda sartoriale italiana donerà

articoli di lusso a MedinAction che offrirà, per lo stesso valore,

delle visite mediche gratuite alle case famiglia romane

Dalla sinergia tra MedinAction e Marinella nasce la Visita Sospesa, un’iniziativa benefica per Natale 2023. La celebre azienda sartoriale fondata nel 1914 a Napoli, specializzata nella realizzazione di cravatte e articoli di abbigliamento di lusso, durante il periodo natalizio regalerà ai dottori di MedinAction – società nata a Roma ma attiva nelle principale città d’Italia e di Spagna, che fornisce assistenza medica a domicilio e teleconsulenza per stranieri – prestigiosi prodotti il cui valore verrà commutato in visite pediatriche gratuite per le case famiglia di Roma.



“Ho parlato con Gianluigi (co-founder MedinAction) della volontà di regalare alcuni dei nostri prodotti a MedinAction, essendo una società, che come noi, dà valore al made in Italy. Gianluigi ha proposto di offrire, per lo stesso valore, delle visite sospese a chi ne ha bisogno nel periodo natalizio. L’idea mi è piaciuta moltissimo‘ dichiara Alessandro Marinella, family brand manager.

Ispirandosi al “caffè sospeso”, famosa tradizione napoletana, simbolo di umanità e solidarietà, le due aziende hanno deciso di denominare l’iniziativa Visita Sospesa. “Un grande ringraziamento va a Marinella per i regali che donerà ai nostri dottori e noi, dal nostro canto, abbiamo deciso di offrire delle visite gratuite ai nostri piccoli pazienti, presso le case famiglia di Roma con i pediatri della nostra rete” specifica Gianluigi Guerriero di MedinAction.



La società di assistenza medica, fondata nel 2017, supporta gli stranieri che vengono in visita in Italia ma anche coloro che lavorano o studiano nel nostro Paese, facilitando l’accesso alla sanità grazie a un supporto linguistico e a un servizio sanitario tempestivo e snello. MedinAction, premiata nel 2022 con l’European Awards in Medicine, collabora con organismi internazionali, ambasciate ed università straniere assistendo migliaia di pazienti ogni anno, fornendo una vasta scelta di servizi 7 giorni su 7, grazie alla presenza di medici generali e specializzati che parlano inglese.