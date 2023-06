Insieme agli altri enti e istituzioni europei anche la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma nei giorni 16, 17 e 18 giugno, con l’obiettivo di far conoscere i beni archeologici al grande pubblico.

La manifestazione è indetta dall’Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) con il patrocinio del Ministero della Cultura francese.

Per diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico della città di Roma, anche quest’anno la Sovrintendenza propone visite condotte dai propri archeologi in luoghi più e meno noti, dal territorio al museo, anche con interpretariato LIS. Si spazia dunque dalla storia di siti e monumenti quali il Teatro di Marcello e Monte Testaccio, alle collezioni di archeologia classica e orientale del Museo Giovanni Barracco, e ai materiali provenienti dalle ville di Centocelle, conservati presso l’Ufficio Scavi SDO. Un appuntamento pensato per famiglie e bambini conduce inoltre alla scoperta dell’Ara Pacis, mentre le visite guidate al Museo di Casal de’ Pazzi illustrano l’ambiente pleistocenico preservato al suo interno. Oltre agli appuntamenti aperti a tutti, infine, nell’ottica di garantire la più ampia accessibilità al patrimonio archeologico, ai Musei Capitolini sono in programma attività dedicate in collaborazione con alcune associazioni di disabili con visite e laboratori tattili e in LIS.

Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

VENERDÌ 16 GIUGNO

·15.00 – Il discobolo perduto delle Terme di Caracalla. Museo Giovanni Barracco. A cura di Anna Maria Rossetti. Visita con interpretariato LIS. Massimo partecipanti: 25.

· 15.00 – Conservare e condividere. Magazzino Ufficio Scavi SDO, via O. Pierozzi 38. A cura di Lorenzo Conte. Visita con interpretariato LIS. Massimo partecipanti: 15.

· 16.30 – La riscoperta dell’Impero Assiro. Museo Giovanni Barracco. A cura di Alessandro di Ludovico. Massimo partecipanti: 25.

SABATO 17 GIUGNO

· 9.15 – Monte Testaccio. Via N. Zabaglia 24. A cura di Francesco Pacetti. Visita con interpretariato LIS. Massimo partecipanti: 20.

· 11.00; 12.00 – Il mondo scomparso del Pleistocene. Museo di Casal de’ Pazzi. A cura della Sovrintendenza con Zètema Progetto Cultura. Visita con interpretariato LIS alle ore 11. Massimo partecipanti: 25.

· 17.30 – La riscoperta dell’Impero Assiro. Museo Giovanni Barracco. A cura di Alessandro di Ludovico. Visita con interpretariato LIS. Massimo partecipanti: 25.

DOMENICA 18 GIUGNO

· 11.00 – L‘Ara Pacis: frammenti di storie. Museo dell’Ara Pacis. A cura di Lucia Spagnuolo, Francesca Romana Chiocci con i Volontari del Servizio Civile Universale e A. D’Andrea per Zètema Progetto Cultura. Massimo partecipanti: 10+accompagnatore.

· 16.00; 17.30 – Il discobolo perduto delle Terme di Caracalla. Museo Giovanni Barracco. A cura di Anna Maria Rossetti. Massimo partecipanti: 25.

· 19.30 – Cambi di Scena. Teatro di Marcello. A cura di Stefania Pergola, Simonetta Serra, Viviana Merlino, Alessandra Tedeschi. Massimo partecipanti: 30.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00). Attività gratuita. Ingresso secondo tariffazione vigente (gratuito per i possessori della MIC card) o gratuito per tutti nei musei gratuiti.

Gli incontri con traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS sono realizzati in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e la Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Prenotazione allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00). Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale – collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle 13.30.