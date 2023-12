Si tratta di due progetti dedicati al teatro, alla musica, alla fomrazione e all’ambiente, finanziati con 240.000 euro

La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium ha presentato due progetti per l’assegnazione dei fondi PNRR destinati alla Transizione Ecologica degli Organismi Culturali: si tratta di due progetti presentati in collaborazione con la cooperativa Eticae-Stewardship in Action e l’associazione culturale Margine Operativo, che sono stati finanziati per un totale di 240.000 euro.

“RETE- Riuso, Ecologia, Tecnologia, Empowerment nella gestione sostenibile degli eventi di spettacolo” e “Metamorfosi – Progettare cultura nel mondo che cambia”: sono questi i due progetti finanziati, rientrati nella graduatoria pubblicata dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Fondi PNRR: con Metamorfosi un festival teatrale e musicale

“Metamorfosi – Progettare cultura nel mondo che cambia” consiste in un percorso di accompagnamento e accelerazione per operatori nel campo della progettazione culturale, con riferimento ai temi della transizione ecologica: responsabilità sociale d’impresa, sostenibilità, accountability, rendicontazione e impatto socio-ambientale, certificazione etica, sostenibilità, economia circolare. Le attività confluiranno in un festival teatrale e musicale pilota a basso impatto ambientale, da tenersi nel Teatro Palladium dell’Università Roma Tre in sinergia con il progetto Attraversamenti Multipli dell’Associazione Margine Operativo, partner del progetto.

“R.E.T.E – Riuso, ecologia, tecnologia, empowerment nella gestione sostenibile degli eventi di spettacolo”: formazione e workshop

“R.E.T.E – Riuso, ecologia, tecnologia, empowerment nella gestione sostenibile degli eventi di spettacolo” intende creare una rete nazionale di soggetti attivi nella progettazione creativa nel campo delle arti performative e della musica, per lo sviluppo di festival ad impatto zero sul territorio nazionale. Il progetto prevede momenti di formazione, workshop, confronto e scambio, di incontro e studio di buone pratiche, con il coinvolgimento di compagnie artistiche tramite residenze nei parchi urbani pubblici rivolte a potenziare la ricerca artistica negli spazi verdi.

Il riconoscimento culturale e finanziario di questi due progetti da parte del Ministero della Cultura pone la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in linea con le politiche dell’Università Roma Tre riguardo ai temi della sostenibilità ambientale. Roma Tre aderisce infatti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e già da tempo ha avviato un percorso di integrazione dei principi della sostenibilità in tutte le aree di sua competenza, dalla didattica alla ricerca, passando per la terza missione e la gestione delle strutture, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.