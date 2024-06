La notizia è apparsa sul britannico The Mirror e sarà dura da… digerire, è il caso di dirlo, per chi ama i fichi in generale e per i vegetariani in particolare.

Perchè i vegani non possono mangiare i fichi?

Il fico è un frutto particolarmente dolce e goloso: gli appassionati di frutta lo considerano una vera prelibatezza. A maggior ragione dovrebbero amarlo i vegetariani, che si nutrono solo di frutta, verdure e carboidrati, e i vegani, la cui scelta è ancora più radicale ed esclude ogni alimento di origine animale.

Chi ha deciso di non mangiare carne, infatti, non dovrebbe mangiare neanche i fichi: proprio per la loro dolcezza i fichi attraggono molte vespe nella fase dell’impollinazione, vespe che spesso e volentieri restano intrappolate dalla viscosità del frutto e vi muoiono dentro.

Un enzima all’interno del fico “divora” la carcassa dell’insetto, che diventa così parte integrante del frutto, sotto forma di proteine. Gli agricoltori tengono persino sotto controllo il numero di vespe che ogni pianta può “mangiare”.

Brutte notizie anche per chi ama il ketchup (e non la carne): secondouna ricerca del Dipartimento di Entomologia dell’Università del North Carolina, in 100 grammi di prodotto pare ci siamo almeno 30 moscerini.