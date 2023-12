Per la prima volta a Roma l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà le suggestive musiche di Nicholas Hooper in perfetto sincrono con il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice all’Auditorium della Conciliazione.

Il ritorno di Lord Voldemort e l’arrivo della terribile Dolores Umbridge, la ribellione compatta dell’Esercito di Silente. Uno dei capitoli più complessi della saga torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta di un grande direttore d’orchestra. L’Orchestra Italiana del Cinema presenta per la prima volta a Roma “Harry Potter e l’Ordine della Fenice™ in Concerto”, in arrivo all’Auditorium Conciliazione di Roma mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. Sul palco una straordinaria formazione di oltre 80 musicisti che sotto la direzione del Maestro Benjamin Pope eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri e con i dialoghi in italiano. In questo quinto film della serie il Signore Oscuro è tornato ma il Ministero della Magia cerca di mantenere segreta la verità sull’incarico di un nuovo e ambizioso professore di Difesa dalle Arti Oscure a Hogwarts. Ron ed Hermione convincono Harry ad addestrare segretamente gli studenti per l’imminente guerra magica, e un nuovo e terrificante scontro tra il bene e il male è in agguato. Nominato per un World Soundtrack Discovery Award, il compositore Nicholas Hooper ha utilizzato tecniche sperimentali e strumenti unici per comporre due nuovi temi principali che riflettono l’influenza di Voldemort sulla psiche di Harry. Utilizzando i tamburi Taiko giapponesi, Hooper permette a una corrente più sinistra e nefasta di permeare l’avventura magica di Harry e dei suoi amici mentre si preparano alla guerra in arrivo. Justin Freer, Presidente di CineConcerts, produttore e direttore della serie di concerti di Harry Potter, spiega: La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile. Aggiunge Brady Beaubien di CineConcerts e Concert Producer: Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico torni a goderne la magia. Siamo orgogliosi di aver portato per primi in Italia una nuova ed emozionante forma di spettacolo dal vivo come The Harry Potter Film Concert Series: dichiara poi Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e produttore dello show in Italia. Il ruolo della musica nel film è cruciale e questa è un’occasione unica per poter ammirare i musicisti creare un suono straordinario e scoprire i colori e le suggestioni che gli strumenti sono in grado di generare in relazione a ogni momento del film. Harry Potter è una delle maggiori saghe di successo nella storia e penso che la serie di film-concerto sia una meravigliosa opportunità adatta a tutte le età, per rivivere o scoprire fin dall’inizio questa emozionante avventura e lasciarsi trasportare dalla magia della sua musica. Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts hanno creato la Harry Potter Film Concert Series, l’unica tournée concertistica al mondo dedicata ai film di Harry Potter. Dal debutto di Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto nel 2016, più di 3 milioni di fan hanno goduto di questa magica esperienza, per un totale di oltre 2.973 spettacoli in più di 48 paesi in tutto il mondo compresi quelli programmati fino al 2025. Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Studios in partnership con Cineconcerts e Warner Bros. Consumer Products.

CineConcerts è una delle maggiori società produttrici di esperienze musicali dal vivo accompagnate da video, e continua ad innovare il settore dell’entertainment. Fondata dal produttore e direttore d’orchestra Justin Freer e dal produttore e scrittore Brady Beaubien, CineConcerts ha coinvolto, fino ad oggi, oltre 4,8 milioni di persone in tutto il mondo più di 1.749 spettacoli in 48 paesi, e ha recentemente lanciato CineConcerts +PLUS, una rete digitale globale e una suite di app con centinaia di episodi podcast e contenuti esclusivi. CineConcerts continua a collaborare con alcune delle più prestigiose orchestre del mondo, tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la London Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Philharmonia Orchestra e altre ancora. Alcune delle recenti esperienze di musica dal vivo includono: Elf in Concert, The Pinball Concert (digital), The Polar Express in Concert, Rudy in Concert, The Passion of the Christ in Concert, The Da Vinci Code in Concert, The Harry Potter Film Concert Series, Gladiator Live, The Godfather Live, It’s a Wonderful Life in Concert, DreamWorks Animation In Concert, Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour, Colazione da Tiffany in concerto e A Christmas Dream Live.

Warner Bros. Consumer Products, azienda gestita dalla Warner Bros.Entertainment, è una delle maggiori organizzazioni di licensing e retail merchandising a livello mondiale. WBCP collabora con i migliori licenziatari a livello globale su una vasta gamma di giocattoli, moda, decorazioni per la casa ed editoria ispirati a franchise e proprietà come DC, Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, HBO, Cartoon Network e Adult Swim. L’attività globale di intrattenimento include esperienze rivoluzionarie come The Wizarding World of Harry Potter e Warner Bros. World Abu Dhabi. Con innovativi programmi globali di merchandising, iniziative di vendita al dettaglio, partnership promozionali ed esperienze a tema, WBCP è una delle principali organizzazioni di licensing al mondo.

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.L’Orchestra è nata nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film italiani e internazionali. Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’Orchestra presta una particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato partiture di capolavori non pubblicati e/o mai registrati, con il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati. Nel corso della sua attività, l’OIC ha avuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane, tra le quali Presidenza della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Unesco, Fondazione Federico Fellini, Fondazione Italia Cina, Fondazione Cultura e Arte, Ambasciata Britannica in Italia, Consolato Britannico a Milano, Cinecittà Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia. Grazie all’iniziativa charity del cineconcerto de Il Gladiatore all’interno del Colosseo nel 2018, l’Orchestra ha reso possibile la costruzione di un nuovo ascensore che consente oggi ai visitatori con difficoltà motorie di raggiungere l’anello più alto dell’Anfiteatro Flavio. Nel settembre 2022 OIC è stata al centro della prima edizione del Roma Film Music Festival, la nuova manifestazione internazionale dedicata alla colonna sonora e ai suoi protagonisti. I due eventi clou, di cui l’Orchestra si è resa protagonista, sono stati il gala di apertura Il Grande Cinema Italiano in Concerto e la prima esecuzione assoluta a Roma di Star Wars A New Hope in Concert. Quest’anno, per la seconda edizione del Festival, OIC ha reso omaggio a un doppio e prestigioso anniversario: il centenario della Warner Bros con la prima europea di Bugs Bunny at the Symphony, e il tributo ai 100 anni della Walt Disney con la prima nazionale del cineconcerto Pirati dei Caraibi. La maledizione della prima luna.

HARRY POTTER A ROMA

Auditorium della Conciliazione – Via della Conciliazione, 4

Mercoledì 27 dicembre (ore 20,30) e giovedì 28 (ore 15 e ore 20,30)

