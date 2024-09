Sta per iniziare il Giubileo 2025 con tante novità per Roma: ecco alcuni particolari che in pochi conoscono sull’evento

In attesa del Giubileo 2025 vi sono diverse particolarità che riguardano il grande evento e che in pochi conoscono. Una delle tante fa riferimento alla porta santa. La maggior parte delle persone crede che ce ne sia soltanto una e che sia quella di San Pietro. In realtà, ce ne sono diverse di porte sante, ognuna con un significato diverso. Scopriamolo.

Giubileo 2025, quante sono le porte sante a Roma

Un dettaglio che in pochi sanno è il fatto che a Roma vi siano diverse porte sante anche se la più conosciuta e quella di cui tutti parlano è quella di San Pietro. In realtà ne esistono quattro a Roma e sono considerate le maggiori, altre due ad Assisi e sono quelle minori.

Ogni porta santa fa parte di una basilica e quelle più grandi a Roma sono: Basilica di San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore.

Il significato ed altri dettagli

Tutte le porte sante hanno un significato a cui fare riferimento. In generale, il suo ruolo è la concessione dell’indulgenza plenaria. Quella della di San Pietro si trova nella città del Vaticano ed è la più grande. All’interno della basilica vi sono alcune opere realizzate da artisti come Bramante e Michelangelo.

A seguire c’è Giovanni in Laterano, cattedrale della diocesi di Roma, considerata la più antica e importante basilica d’Occidente. E’ sita nei pressi del monte Celio. Poi ancora la Basilica di San Paolo fuori le mura, da tutti conosciuta anche come Basilica Ostiense visto il quartiere in cui si trova. Per quanto riguarda le dimensioni, è la seconda dopo San Pietro.

Infine, c’è la Basilica di Santa Maria Maggiore conosciuta come Basilica Liberiana, l’unica ad aver conservato la struttura paleocristiana originale. Essa si trova in Piazza dell’Esquilino, tra il Rione Monti e l’Esquilino.

