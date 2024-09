Durante il Giubileo 2025 vi sarà il divieto di sciopero a Roma nei settori dei trasporti, sanità, igiene pubblico e sicurezza

Il Giubileo 2025 sta per cominciare e Roma è in preparazione per uno degli eventi più attesi. A tal proposito, la Commissione di garanzia sugli scioperi sta lavorando su un Protocollo per limitare i disagi ai visitatori e i cittadini romani, in previsione di un grande afflusso nella Capitale. Secondo quanto riferito, l’accordo con le parti sociali, qualora venisse approvato, fa riferimento alle franchigie straordinarie durante le quali si dovrebbero evitare astensioni dal servizio, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, nel settore della sicurezza, dell’igiene ambientali e della sanità. Quindi, è previsto il divieto di sciopero nei prossimi mesi.

Secondo l’accordo, le sette date selezionate in cui è in vigore il divieto di sciopero sono:

24 dicembre 2024, apertura Porta santa Basilica di San Pietro;

5 – 6 aprile 2025, Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità;

25 – 27 aprile 2025, Giubileo degli adolescenti;

28 – 29 aprile 2025, Giubileo delle persone con disabilità;

1 – 4 maggio 2025, Giubileo dei lavoratori;

16 – 18 maggio 2025, Giubileo delle Confraternite;

30 maggio – Primo giugno 2025, Giubileo delle famiglie, nonni e anziani

Alcune delle date sono coperte da franchigia.

La nota

Tutte le informazioni su tale decisione sono state riportate in una nota che recita: “a tal proposito lo scorso 17 settembre, presso la sede dell’Autorità, si è svolta una riunione con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la quale è istituita un’apposita “Cabina di regia”, del Comune di Roma, il cui Sindaco Gualtieri è il Commissario straordinario per il Giubileo, e dei Ministeri dei Trasporti e dell’Interno. Nel corso dell’incontro sono stati individuati alcuni particolari eventi, nei quali è previsto un grande flusso di partecipanti”.

Il divieto di sciopero è necessario nelle date sopracitate così da limitare situazioni di disagio vista l’affluenza prevista per quei giorni. Si attendono aggiornamenti al riguardo.

FOTO: SHUTTERSTOCK