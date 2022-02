Gianicolo, perché si sparano esattamente 21 colpi di cannone per il Presidente della Repubblica neoeletto?

Vi siete mai chiesti perché il cannone del Gianicolo spara 21 colpi di cannone al momento del giuramento del Presidente della Repubblica?

L’elezione del Presidente della Repubblica segue un cerimoniale ben preciso, che si protrae anche nell’evento del giuramento del Capo dello Stato o, in questo caso, il rinnovo del giuramento del Presidente Mattarella. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo il cannone del Gianicolo spari esattamente 21 colpi di cannone?

21 colpi di cannone per l’elezione del Presidente della Repubblica: ecco perché il cannone del Gianicolo li spara al momento del giuramento del Capo dello Stato. Photo Credits: Shutterstock

La cerimonia del giuramento del Presidente della Repubblica

In occasione del secondo giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avverrà il 3 febbraio 2022 a partire dalle 15.30, l’aula di Palazzo Montecitorio in seduta comune sarà vestita a festa, con drappi rossi e 21 bandiere italiane.

Il Presidente (ri)eletto, al centro della nuova pedana, pronuncerà le parole indicate dall’articolo 91 della Costituzione: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione“. In quel preciso momento, il cannone del Gianicolo sparerà 21 colpi a salve, e la campana di Montecitorio tornerà a suonare.

Perché il cannone del Gianicolo sparerà 21 colpi?

Il cannone del Gianicolo sparerà 21 colpi di cannone sulla base di un Regio Decreto risalente al 1862. La tradizione, tuttavia, non è un’usanza tutta italiana ma nasce in Inghilterra ai primi del ‘600. Già dall’epoca, ogni incoronazione dei Reali britannici comportava che ogni nave della flotta britannica facesse esplodere 21 colpi di cannone.

Il numero di 21 – dispari, mentre i numeri pari vanno usati in sengo di lutto – divennero da allora un rituale diplomatico, diffuso anche in ambiente militare in occasione di incontri e trattative tra i vertici di eserciti diversi. È questo quindi il motivo alla basa del rituale del Gianicolo al momento del giuramento del Presidente della Repubblica.

Photo Credits: Shutterstock