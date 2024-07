“Metropolitan 2024” mescola il gioco di ruolo dal vivo al musical, con un’edizione speciale dedicata a Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa

Sempre più spesso, in Italia, si sente parlare di Larp: è l’acronimo di Live Action Role-Playing, una forma di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi con le proprie azioni, rappresentando le situazioni fittizie nello spazio reale che li circonda. Utilizzato come metodo educativo innovativo e non solo, grazie all’associazione culturale E45 in dialogo con Eryados, in collaborazione con La Città Ideale, Pescaglia Larp Friendly, Teatro San Giustino, Fortezza Est, ora è abbinato anche alla musica.

Larp Musical “Tramontate, Stelle!”: come funziona?

A settembre tornerà l’innovativo format “Metropolitan”, che porta i partecipanti alla scoperta dei territori dei Municipi Roma VI e V, collegati dalla Linea Metro C, dalla stazione Malatesta a Torre Angela passando per Mirti, Torre Maura e Giardinetti.

@Giulia Castellano_E45

Questa edizione di Metropolitan sarà dedicata al Maestro Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte: verrà inscenato un larp musical che unisce Teatro, Opera e gioco di ruolo dal vivo, dal titolo “Tramontate, Stelle!” e il 29 settembre dalle ore 10:00, con partenza dalle sopracitate fermate, i partecipanti saranno chiamati a risolvere intrighi e misteri, tra magia, indagini e drammi irrisolti.

Per prendere parte al Larp musicale, vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” di Roma Capitale, è necessario partecipare ad un corso e le iscrizioni partono dal 25 luglio al 22 settembre. Ogni iscrizione garantirà la partecipazione al larp musical ed alle attività correlate, facoltative ma utili a rendere l’esperienza finale godibile a pieno: tra agosto e settembre infatti, per rendere al meglio la dimensione del Musical, si svolgeranno diverse attività, dalle sessioni di esperienza personalizzata ai laboratori, affrontando tematiche quali l’azione scenica, l’interpretazione, la danza e il canto.

Umberto Francia su “Tramontate, Stelle!”: “esperienza ispirata al realismo magico”

Come sempre i partecipanti saranno i veri protagonisti di questa storia avvincente, in cui la passione per l’arte, la musica e la scoperta si fondono in un viaggio attraverso due mondi, l’onirico e il reale, in cui i personaggi delle opere più famose di Giacomo Puccini lasciano i palchi e i teatri per calcare le strade e le piazze di Roma. Durante l’esperienza immersiva, gli iscritti potranno cantare sulle note dei brani di musical più celebri come “Jesus Christ Superstar”, “The Phantom of the Opera” e “La La Land”, riscritti per l’occasione con nuovi testi, inerenti alla narrazione di “Metropolitan – Tramontate, Stelle!”.

@Federico Yang Maoloni_E45

Umberto Francia, tra i massimi esperti europei di Larp e ideatore di “Tramontate, Stelle!”, ha commentato: “Dopo Opera Taxi, Operai all’Opera e Fitzcarraldo abbiamo voluto unire anche la voce del larp alle altre iniziative di E45 che celebrano l’opera lirica italiana, di recente riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Ci auguriamo che da questa esperienza ispirata al realismo magico di Neil Gaiman emerga non solo l’ammirazione per l’artista Puccini, ma anche l’affetto per l’uomo Giacomo, che la fase di preparazione ci ha consentito di conoscere e amare soprattutto attraverso la lettura del suo vasto epistolario. Nel larp “Metropolitan – Tramontate, stelle!” l’opera incontra il musical in una chiave pop che ci piace pensare avrebbe divertito il maestro”

Per info e iscrizioni: https://www.e45.it/metropolitan – https://www.instagram.com/e.quarantacinque

Foto via Uff Stampa