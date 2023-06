Dal 15 giugno al 15 settembre 2023 il biglietto di ingresso alle sedi di Palazzo Barberini e di Galleria Corsini subirà l’aumento di 1 euro

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica comunicano che, in ottemperanza al Decreto legge n.61 del 1° giugno 2023, dal 15 giugno al 15 settembre 2023 il biglietto di ingresso alle sedi di Palazzo Barberini e di Galleria Corsini subirà l’aumento di 1 euro per ogni tariffa prevista, ad esclusione delle gratuità di legge.

Il ricavato, dovuto al temporaneo aumento dei titoli di accesso ai musei, verrà interamente devoluto alle zone colpite dai recenti eventi alluvionali nel nord Italia, come contributo per fronteggiare l’emergenza.

La nuova tariffazione sarà: 16 euro per il biglietto l’intero; 3 euro per il biglietto ridotto dedicato alla fascia tra i 18 e i 25 anni; 11 euro per eventuali biglietti in convenzione con il Cinema Barberini.

Palazzo Barberini

MOSTRE

L’immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini

a cura di Maurizia Cicconi, Flaminia Gennari Santori, Sebastian Schütze

dal 18 marzo al 30 luglio 2023

In occasione del quattrocentesimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio di Urbano VIII Barberini, le Gallerie Nazionali di Arte Antica dedicano un’imponente mostra al pontefice che, insieme ai suoi nipoti, i cardinali Francesco e Antonio e il Principe Taddeo, privilegiò lo strumento dell’egemonia culturale in funzione dell’azione politica e di governo. Durante il suo pontificato infatti vi fu una congiuntura artistica straordinaria, incoraggiata dallo stesso Urbano VIII che promosse imprese colossali, come il baldacchino di San Pietro di Gian Lorenzo Bernini o l’affresco del grande salone di Palazzo Barberini di Pietro da Cortona. Si impose un nuovo stile, che ebbe immediata diffusione non solo a Roma e in Italia, ma nell’intero scenario europeo: il Barocco nasce a Roma, con i Barberini.

La mostra per la prima volta riunisce molti capolavori della collezione Barberini, smembrata nei secoli e attualmente conservata nei principali musei di tutto il mondo, tornano quindi nella loro sede originaria opere di Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Nicolas Poussin, Guido Reni, Andrea Sacchi, Simon Vouet.

DA VEDERE

La ragazza col ciuffo.

Un ritratto caravaggesco della collezione Barberini

a cura di Maria Cristina Terzaghi

dall’11 maggio al 30 luglio 2023

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano a Palazzo Barberini nella Sala dei Ritratti del piano nobile il Ritratto di giovane donna (La ragazza col ciuffo) (olio su tela, cm 80×65). L’esposizione, a cura di Maria Cristina Terzaghi, intende far luce sul dipinto che viene mostrato per la prima volta al pubblico. Menzionato per la prima volta tra le opere del cardinale Antonio Barberini nel 1644, e in seguito tra quelle ricordate nel suo inventario dei beni redatto post mortem (1672), nel quale ricompare il «Ritratto di una donna con il ciuffo di palmi 3 incirca, con cornice indorata intagliata, mano di Caravaggio», il quadro era valutato 80 scudi: un prezzo decisamente elevato per una tela di dimensioni contenute, certamente assegnatole in virtù del suo presunto autore. Dalla collezione di Antonio l’opera rimase nella famiglia Barberini, passando di mano in mano; ora è in una collezione privata. Il dipinto è affine al Ritratto di Fillide Melandroni di Caravaggio perduto nella seconda guerra mondiale durante i bombardamenti di Berlino, ma documentato da varie fotografie.

ATTIVITÀ

Domenica 18 giugno

ore 11.00: visita guidata alla mostra L’IMMAGINE SOVRANA. URBANO VIII E I BARBERINI

Per i visitatori individuali : Costo 5 euro previo acquisto biglietto di accesso al museo o della prenotazione consigliata nei giorni di gratuità. Appuntamento in biglietteria. Per la visita non è necessaria la prenotazione. Visita generale alla mostra a cura di CoopCulture sul tema dello straordinario momento storico e culturale rappresentato dall’ascesa al pontificato di Maffeo Barberini, poi Urbano VIII, e della sua famiglia. La visita si snoda nelle varie sezioni intrecciando e combinando opere della mostra e della collezione permanente, valorizzando anche il “contenitore”, il Palazzo nella sua architettura e struttura come edificio che pienamente rappresenta il fasto barocco, persino negli scaloni monumentali legati ai nomi di Bernini e Borromini. Durata 75 minuti.

Prenotazione obbligatoria per gruppi (Tel: 06-39967450; e-mail: tour@coopculture.it Costo 130 euro) e scuole (Tel: 848-082408; dall’estero: 06-39967200; e-mail: edu@coopculture.it. Costo: 90 euro)

Galleria Corsini

ATTIVITÀ

La Galleria Corsini, l’unica quadreria settecentesca romana ad essere ancora oggi pressoché inalterata, è aperta e visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

ALTRE ATTIVITÀ a cura di Coopculture, in collaborazione con il Servizio Educativo del museo

Coopculture, in collaborazione con il Servizio Educativo del museo, propone un programma di visite e laboratori per singoli, famiglie, scuole e gruppi. L’attività didattica trova una particolare consonanza nel tema della mostra che si lega sia all’operato di Urbano VIII, alla sua vicenda biografica e personale, sia alla complessa articolazione della sua famiglia e sia, soprattutto, alla vicenda storica e artistica di un periodo sfaccettato e significativo come quello che interessò i ventuno anni del suo pontificato. Ciascuna proposta, modulata secondo la corrispondente fascia d’età, sceglie di valorizzare un tema differente. Tutte le attività didattiche metteranno inoltre in dialogo gli oggetti della mostra con la collezione permanente, come in un gioco di specchi, per comporre, scomporre e amplificare elementi diversi e suscitare nei partecipanti spunti di riflessione ulteriori e un approccio alle opere con uno sguardo nuovo e maggiormente consapevole.

https://www.coopculture.it/it/poi/palazzo-barberini/

ATTIVITÀ DIGITALI

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica, nel mese di giugno, oltre ai consueti post informativi sulle attività, sono attive sui social media con i seguenti appuntamenti:

Il martedì, fino al 13 giugno, con la rubrica #sapevateche si possono scoprire curiosità e aneddoti legati a Palazzo Barberini e alla famiglia di papa Urbano VIII.

I giovedì 8 e 22 giugno saranno dedicati agli approfondimenti su La ragazza col ciuffo. Un ritratto caravaggesco della collezione Barberini.

Il venerdì con gli #ExpoBarberini e #UrbanoVIII si potrà seguire il racconto dedicato alla mostra L’immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini in corso a Palazzo Barberini.

Ogni sabato, infine, con la rubrica #lacollezione raccontiamo le storie delle opere esposte a Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

Facebook: @BarberiniCorsini | Twitter: @BarberiniCorsin | Instagram: @BarberiniCorsin