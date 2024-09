Il Gianicolo è uno dei colli più conosciuti e apprezzati di Roma, situato sulla riva destra del Tevere. Questo colle rappresenta un punto di incontro per innamorati e appassionati della città, offrendo un panorama mozzafiato di Roma in tutto il suo splendore. Ma il fascino del Gianicolo non si ferma qui.

Oltre alla romantica terrazza, il Gianicolo ospita numerose opere architettoniche, tra cui la Fontana dell’Acqua Paola.

Fontanone del Gianicolo, l’errore nell’epigrafe che solo i più attenti notano

Costruita intorno al 1600 per volere di Papa Paolo V, la fontana nasce come mostra terminale dell’acquedotto Traiano, un progetto destinato a fornire acqua ai romani che vivevano nelle zone circostanti il Gianicolo.

Ultimata nel 1616, la fontana era costituita, oltre alla grande vasca centrale, da cinque vasche più piccole posizionate in corrispondenza degli archi. La fontana è ornata da sei colonne, quattro delle quali provenienti dall’antica Basilica di San Pietro.

Ulteriori richiami alla storia di Roma si possono osservare nelle statue poste all’apice dell’opera, raffiguranti il drago e l’aquila, simboli araldici della famiglia Borghese, cui apparteneva Papa Paolo V.

La bellezza della Fontana dell’Acqua Paola ha ispirato numerosi artisti, che l’hanno rappresentata nelle loro opere. Tra questi, il cantante Antonello Venditti, che la celebra nella canzone “quanno la luna se specchia dentro ar fontanone”, e diversi registi, che l’hanno resa uno dei simboli di Roma in film come Tre soldi nella fontana, Il Cardinale, Trastevere, 40 gradi all’ombra del lenzuolo, Un’australiana a Roma, Delitti e profumi, e il vincitore dell’Oscar La Grande Bellezza, tra molti altri.

A cosa servono le colonnine e le sbarre di ferro che circondano ancora oggi la fontana?

Nonostante i vari restauri, la Fontana dell’Acqua Paola conserva ancora oggi elementi particolari, come le colonnine e le sbarre di ferro. Questi ornamenti, all’epoca, avevano una funzione precisa: impedire ai cavalli di fermarsi per bere.

Oggi, pur non avendo più una funzione pratica per la conservazione della fontana, rimangono testimonianze di grande fascino storico.