Sabato 22 giugno in concerto il popolare gruppo di Bachata Grupo Extra. Sabato 29 giugno torna invece sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival con tutta la sua energia esplosiva Chacal, uno degli artisti più popolari e controversi di Cuba

Sabato 22 giugno in concerto sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival il popolare gruppo di Bachata, Grupo Extra. Famosi per la loro energica presenza scenica e per la capacità di trasmettere forti emozioni al pubblico grazie a bellissime e scenografie e coinvolgenti melodie. La cosa più difficile nel mondo della musica, per i nuovi progetti, è trovare un’identità, un nuovo concetto, un nuovo suono, uno stile diverso, nuovi colori. Tutto questo descrive perfettamente il Grupo Extra. Il Grupo Extra è guidato da Fidel Perez, promotore artistico di vasta esperienza, che ha lavorato per oltre 6 anni con il gruppo Bachata di maggior successo di tutti i tempi, il gruppo Aventura. E’ stato proprio Fidel ha dirigere la carriera artistica della band verso la bachata e il merengue urbano perché ne ha compreso il grande talento e le straordinarie capacità. Il gruppo è formato da Fidel Perez, El Nene Flow (Neftali Caba), El Turk (Yassir Neher) Tony Santana (Edward Anthony Regalado Santana), Rodrigo Rodiguez, Joann Sterchi, Rikko (Enriquillo Polanco) e Yewdry Alvarado. Tony Santana, nato a La Vega, Repubblica Dominicana, è il rapper e compositore di tutte le canzoni di Grupo Extra.Nella loro relativamente breve carriera artistica, Grupo Extra è riuscito a condividere il palcoscenico con grandi figure della musica latina internazionale come Daddy Yankee, Wyclif Jean, Jorge Celedon, Kasav, Los Van Van de Cuba, Guayacan de Colombia, Prince Royce, Hector Acosta e altri. Sabato 29 giugno torna invece sul palco di Fiesta Roma Latin Festival con tutta la sua energia esplosiva Chacal, il cui vero nome è Leonel Osvaldo Ordóñez Ramos, uno degli artisti più popolari e controversi di Cuba. Con il suo stile unico che mescola reggaeton, trap e hip hop, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo con la sua musica accattivante e i suoi testi audaci. Chacal ha iniziato la sua carriera negli anni 2000 come parte del duo Los Chacales, insieme al fratello gemello Roger. Nel 2014, si è lanciato come solista e da allora ha raccolto una grande quantità di successi, tra cui canzoni come Chacalón, Lo que tú quieras e El Chacal vs Gente de Zona. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Pitbull, Daddy Yankee e Maluma. Un concerto imperdibile a Fiesta per gli amanti della musica cubana. Oltre al suo indiscutibile talento musicale, El Chacal è conosciuto per il suo carisma e l’energia elettrizzante sul palco. Nel suo concerto a Roma, El Chacal promette uno spettacolo pieno di danza, sorprese e tanta musica. La sera stessa a seguire in concerto anche il produttore musicale e compositore, tecnico del mixaggio e musicista, Alejandro Arce, detto “Dale Pututi”. Nato a Santa Clara (Cuba) ha iniziato a suonare come batterista professionista all’età di 16 anni, con artisti importanti come Gardi, Paulo FG, Boni e Kelly, Alain Pérez e molti altri. Nel 2016 è arrivato negli Stati Uniti e ha iniziato a lavorare come batterista con il fratello Ángel Arce con l’artista Aymèe Nuviola . È entrato a far parte di Puntilla Music nel 2020 per proseguire la sua carriera artistica come produttore. Dale Pututi ha lavorato con artisti come Fanny Lu, Farina, Jean Carlos Canela, Sebas, Jesse y Joy, Laura Pausini, Víctor Manuel, Becky G, Gonzalo Rubalcaba, Leoni Torres, Beangel, Sandra Cires, Boni y Kelly e Paulo FG, tra gli altri. DALE PUTUTI, è il grande produttore di alcuni grandi successi di Gente De Zona.

GRUPO EXTRA

Sabato 22 giugno 2024

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5 euro prevendita

CHACAL

Sabato 29 giugno 2024

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5 euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR