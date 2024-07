Roma ha compiuto 97 anni, il centro della Capitale si è tinto di giallorosso: romani e romanisti in festa per la città eterna

Era il 22 luglio 1927 quando l’Associazione sportiva Roma diede inizio al grande capitolo di una delle squadre calcistiche più popolari d’Italia: la Roma. Oggi, sono passati 97 anni e generazione dopo generazione vive il sogno, supportando e sostenendo la maglia giallorossa. La notte tra il 21 e il 22 luglio 2024 i tifosi hanno festeggiato l’anniversario, riempiendo le strade con un corposo corteo, bandiere e fumogeni.

Roma 97 anni dopo: la festa

La notte tra il 21 e il 22 luglio 2024 ha avuto luogo la festa per i 97 anni della Roma. Migliaia di persone si sono date appuntamento in piazza D’Aracoeli per dare inizio al corteo, in partenza intorno alle 22. A seguire la polizia che ha veicolato il percorso ed ha chiuso piazza del Campidoglio.

In omaggio alla squadra, la Curva Sud ha realizzato uno striscione con scritto: “Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te”. Cori, petardi, fumogeni, hanno accompagnato i presenti dal cuore giallorosso. A mezzanotte, poi, è arrivato il momento di fuochi d’artificio.

Il percorso del corteo

A differenza degli altri anni, il percorso del corteo per la festa di Roma ha subito delle modifiche. Infatti, si è trattata di una lunga sfilata che ha visto come ultima tappa via degli Uffici del Vicario 55, punto in cui venne depositato il primo atto di fondazione il 22 luglio 1927.

Inoltre, vista l’affluenza di persone che vi partecipano, gli organizzatori hanno deciso di non fare radunare il gruppo al Pantheon in quanto la piazza non è stata ritenuta idonea per la partenza. Tuttavia, c’è chi sui social non ha perso occasione di commentare la scelta, affermando attraverso un post su X: “Ogni anno cambiano posto per farsi fare i video dai turisti”.

FOTO: SHUTTERSTOCK