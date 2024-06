Gli appassionati potranno acquistare su vivaticket i biglietti per seguire le sfide dei campioni europei .

Fino al 12 Giugno i migliori atleti italiani ed europei si esibiranno sulla pista e le pedane dello Stadio Olimpico, sui viali del Foro Italico per la marcia e sulle strade della Capitale per la mezza maratona.

Gli appassionati potranno acquistare su vivaticket i biglietti per seguire le sfide dei campioni europei .

I biglietti sono divisi in sessioni mattutine, sessioni pomeridiane e pacchetti.

Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2018, potranno accedere allo stadio senza biglietto, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.