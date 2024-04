A pochi km da Roma vi è la cascata del Picchio, un luogo suggestivo caratterizzato da un ponte tibetano da attraversare: cosa sapere

La cascata del Picchio si trova a Nepi, in provincia di Viterbo. Caratterizzata da un percorso da fare di circa un’ora, è un luogo suggestivo dove la bellezza della natura e la tranquillità rendono tutto ancora più magico.

Cascata del Picchio: il percorso

Il percorso per raggiungere la Cascata del Picchio è abbastanza lungo e di media difficoltà tanto che è sconsigliato alle famiglie con i bambini. Si parte dal paese di Nepi per poi seguire le indicazioni per il “Percorso Belvedere” e poi per “I Cavoni” e per il “Percorso Ecologico”.

In alcuni ponti vi sono delle corde utili ad attraversare il torrente e dei tratti sono fangosi e scivolosi. Per questo motivo si consiglia di usare delle scarpe consone al tipo di passeggiata.

Cosa vedere a Nepi

Una volta giunti alla cascata del Picchio ed aver ammirato così tanta bellezza non vi resta che fare un giro in quel di Nepi, un paese che secoli fa fece innamorare il pittore inglese William Turner.

LEGGI ANCHE:–Il castello fiabesco a due ore da Roma: ti sembrerà di vivere una favola

I turisti potranno ammirare il Monte Soratte, il Palazzo Comunale e la Rocca dei Borgia. Vi è poi un importante acquedotto che dal 1727 è funzionante ed è da tutti conosciuto per l’acqua di Nepi.

Altri borghi in provincia di Viterbo

Altri borghi da visitare sono:

Bagnaia

Barbarano Romano

Bassano in Teverina

Blera

Bomarzo

Capodimonte

Caprarola

Castiglione in Teverina

Civita Castellana.

Ogni paese è caratterizzato da tante attrattive naturali, culturali e storiche. I turisti non solo potranno ammirare la bellezza di tali paesi ma anche assaggiare i piatti tipici nei diversi locali situati nei vari borghi. Tante le prelibatezze di cui i visitatori non potranno fare a meno. Tale zona è ricca di storia e si trova a pochi km da Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK