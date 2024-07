Omaggio a Pina Bausch, Martha Graham e Ida Rubinštejn nella rassegna ideata dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium: il programma completo

Dal 20 al 25 luglio 2024, le città di Roma e Teramo saranno il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: il festival “Dancing Movie Stars”, una manifestazione che vuole rendere omaggio alla danza e al cinema, esplorando i contributi di figure leggendarie come Ida Rubinštejn, Martha Graham e Pina Bausch attraverso le opere di registi rinomati come Wim Wenders, Peter Glushanok e Gabriellino D’Annunzio.

La rassegna diffusa è organizzata dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo e il Comune di Teramo, e vedrà alternarsi performance, proiezioni e talk dedicati all’intreccio tra la settima arte e la disciplina coreutica.

Dancing Movie Stars, l’arte nella sua completezza celebrata per i 20 anni del Palladium

La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, guidata dal prof. Luca Aversano negli ultimi 6 anni, continua a promuovere l’interdisciplinarità e la sperimentazione, rafforzando il senso di comunità attraverso l’arte e la cultura ed è riuscita ad attivare due location – il Teatro Grande dell’Accademia Nazionale di Danza e Piazza Sant’Anna a Teramo – per ospitare “Dancing Movie Stars”.

Piazza Sant’Anna, Teramo – Via Dipartimento Di Scienze della Comunicazione Università di Teramo

Il programma completo

Il festival inizierà il 20 luglio a Roma, presso il Teatro Grande dell’Accademia Nazionale di Danza, con i saluti istituzionali e la proiezione del documentario “A Dancer’s World” di Peter Glushanok, seguito da una ricostruzione della coreografia “Acts of Light” di Martha Graham. A Teramo, il 22 luglio, Piazza Sant’Anna ospiterà la proiezione del film “La Nave” di Gabriellino D’Annunzio e Mario Roncoroni, con una sonorizzazione dal vivo della Roma Tre Jazz Band.

Accademia Nazionale di Danza a Roma – via AND

Si torna il 23 luglio a Roma, quando sarà proiettato “Pina” di Wim Wenders, un omaggio alla leggendaria coreografa Pina Bausch. La chiusura del festival, prevista il 25 luglio, vedrà di nuovo la proiezione del film “La Nave” con la sonorizzazione dal vivo della Roma Tre Jazz Band.

“Dancing Movie Stars”, opportunità straordinaria per vivere lo spettacolo in una nuova dimensione, consolida il ruolo del Teatro Palladium come punto d’incontro tra arte, cultura e ricerca scientifica, poiché coinvolge anche docenti e studenti del corso di dottorato in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza.