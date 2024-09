Roma sta affrontando accuse di truffa a causa di prezzi delle visite guidate nelle chiese per il Giubileo

La Capitale si sta preparando per accogliere milioni di turisti in occasione del Giubileo 2025 e mentre continuano i vari cambiamenti e ristrutturazioni, intanto, sopraggiungo critiche da parte dei turisti e fedeli che non accettano il fatto che si paghino le visite guidate nelle chiese di Roma.

In attesa del Giubileo 2025, Roma mette in atto una delle più grandi rivoluzioni in ambito turistico. Già da tempo il Pantheon è diventato a pagamento ed ora le visite guidate nelle chiese della Capitale hanno un prezzo.

San Pietro adesso vale 1,50 euro a persona ed i fedeli non ci stanno, affermando che si tratta di una vera e propria truffa, da molti considerata “estorsione spudorata”.

Roma nei guai

Negli ultimi mesi sono tante le critiche da parte di turisti e fedeli che si trovano a fare i conti con una Roma diversa e insolita. Ormai fare una visita guidata è diventato un lusso e c’è chi non riesce ad accettare che per pregare si debba pagare soprattutto in un’occasione come quella del Giubileo.

La polemica riguarda anche l’entrata al Pantheon che da circa un anno è diventata a pagamento. Il costo è di circa 5 euro.

Fonte Shutterstock, Pantheon Biglietti

L’ultima proposta dell’assessore al turismo

Chissà cosa succederà se la proposta fatta dall’assessore al turismo diventa realtà? Alessandro Onorato ha riferito al Corriere della Sera di essere favorevole a fare pagare la visita alla Fontana di Trevi. Il prezzo è di circa un euro e sarebbe rivolto solo ai turisti. Per i romani, invece, l’accesso resterebbe gratuito.

Nonostante l’amministrazione abbia parlato di una tutela nei confronti della città, l’opinione pubblica ritiene che tali cambiamenti facciano parte del pacchetto completo del tanto atteso Giubileo che inizierà il 24 dicembre 2024 con l’apertura ufficiale della porta di San Pietro.

FOTO: SHUTTERSTOCK