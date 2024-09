Cosa fare a Roma ad ottobre? E’ il mese migliore per visitare la Capitale ricca di eventi e appuntamenti: tutti i dettagli

Ottobre sta per iniziare e Roma si tinge di colori autunnali per dare spazio a tanti eventi e appuntamenti in arrivo. Tutti conoscono l’ottobrata romana come l’estate indiana, un periodo di clima mite e piacevole in cui poter passeggiare tra le vie della città eterna e lasciarsi travolgere dalla sua bellezza. Cosa fare nei prossimi giorni? Di seguito tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma a Ottobre

Tanti gli eventi previsti ad ottobre su Roma, tra questi ricordiamo una serie di concerti del chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour al Circo Massimo l’1, 2 e 3 ottobre. Il 6 ottobre saranno aperti i musei statali e le aree archeologiche della Capitale e di tutta Italia. Nella città eterna saranno accessibili gratuitamente i Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Galleria Borghese e Palazzo Altemps.

LEGGI ANCHE:–Il quartiere di Roma che sembra un piccolo borgo: qui sono stati girati diversi film e fiction tv

Ad ottobre, inoltre, il roseto comunale sul colle Aventino apre le porte ai tanti turisti e romani. Non vi sono ancora dettagli sulle date ufficiali ma è probabile che l’apertura avrà luogo dal 6 al 20 ottobre. L’ingresso è gratuito ed è accessibile dalle 8:30 alle 18:00.

Da non dimenticare, poi, il Tevere Day 2024, festival feriale in onore del fiume che attraversa Roma. L’evento avrà luogo dal 7 al 13 ottobre. Si tratta della sesta edizione e sono previste tante iniziative, appuntamenti per grandi e piccoli, con musica dal vivo, teatro, yoga, canottaggio, ciclismo e canoa, oltre a eventi enogastronomici.

Il secondo weekend di ottobre, 13 e 14, tornano le Giornate FAI d’Autunno con l’apertura gratuita di centinaia di edifici e siti storici italiani, palazzi, ville, castelli, chiese, giardini, teatri e biblioteche di tutta Italia.

Infine, l’attesa Festa del Cinema di Roma dal 16 al 27 ottobre con sede all’Auditorium Parco della Musica.

FOTO: SHUTTERSTOCK