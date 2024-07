Bonus Lazio in tour 2024 per i giovani under 29 che potranno viaggiare gratis su autobus e treni: tutti i dettagli

Qualche giorno fa è stato presentato il progetto Lazio in tour gratis 2024 che dà la possibilità ai giovani under 29 di spostarsi da una parte all’altra su bus e treni nella regione Lazio. La giunta regionale ha approvato tale iniziativa proposta dall’assessore alla Mobilità, e Trasporti, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità e alle politiche giovanili e della famiglia, Simona Baldassarre. Ecco come funzionerà il voucher.

Bonus Lazio tour 2024: a chi si rivolge

Tutti i giovani con un’età compresa tra i 14 e i 29 anni potranno usufruire del bonus Lazio tour 2024. Nello specifico, da lunedì 1° luglio 2024 a domenica 15 settembre i ragazzi residenti nei comuni del Lazio e iscritti alla Lazio Youth Card potranno viaggiare gratuitamente con ogni mezzo Cotral e Trenitalia, in seconda classe, all’interno della regione di appartenenza. I diretti interessati potranno usufruire di tale opportunità per trenta giorni consecutivi.

Come attivare il voucher

L’iniziativa si rivolge a tutti i possessori della Lazio Youth Card ed è un piano che fa parte dell’ambito delle iniziative della Regione Lazio con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e promuovere e valorizzare il territorio con l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral S.p.A. e da Trenitalia S.p.A. nell’ambito dei confini territoriali.

LEGGI ANCHE:–Il semaforo ‘incubo’ degli automobilisti a Roma, circa 1200 multe al giorno

Per attivare Lazio in Tour Gratis 2024 basterà scaricare l’app Lazio Youth Card, avviare l’iscrizione, attivare il voucher valido per i 30 giorni seguenti all’attivazione. Infine mostrare il qr code al controllore tutte le volte che verrà chiesto.

Quando non è valido

Il voucher non sarà preso in considerazione per il servizio Leonardo Express, sulla metropolitana di Roma e sui bus delle altre aziende di trasporto pubblico.

FOTO: SHUTTERSTOCK