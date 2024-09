Dopo Milano Bebe Vio Academy conquista Roma con la nuova apertura presso il Centro sportivo Sapienzasport: tutti i dettagli

La schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio è pronta a conquistare il mondo con la sua Bebe Vio Academy, accademia inclusiva ideata dalla professionista. Dopo il successo di Milano dove da tre anni ha intrapreso il grande progetto, una nuova avventura la attende a Roma. E’ stato stipulato un accordo con Sapienza Università, la gestione e l’organizzazione sono affidate all’Associazione art4sport Onlus in collaborazione con Nike. Il posto che accoglierà le tante attività di BVA sarà il centro sportivo SapienzaSport in via Fornaci di Tor di Quinto 64.

Il progetto della Bebe Vio Academy a Roma

“Sono molto felice di portare anche a Roma l’esperienza della Bebe Vio Academy maturata in questi primi tre anni a Milano” ha riferito Bebe Vio in una delle sue ultime interviste in cui ha annunciato la nuova apertura della sua accademia a Roma.

L’obiettivo della BVA è quello di fare conoscere il progetto in diverse parti d’Italia e trasmettere gli ideali e i valori che costituiscono la sua isola felice: fare conoscere maggiormente il movimento paralimpico, una crescita culturale e un cambio di mentalità. In che modo? Giocando e praticando sport insieme, bambine e bambini senza disparità a causa delle possibili disabilità.

Nike e Sapienza sposano il progetto di BVA

Nike fin da subito ha confermato il suo supporto per BVA, sottolineando l’importanza dell’inclusione nello sport.

Allo stesso modo Sapienza sposa il progetto della Bebe Vio Academy, affermando di essere orgogliosa di quanto è stato fatto e di cosa è previsto. E’ importante sottolineare quanto sia importante portare avanti idee di solidarietà, rispetto e valorizzazione delle differenze che da sempre caratterizzano l’Università.

Il programma della stagione 2024-2025

Il programma della stagione 2024/2025 della BVA nella Capitale avrà inizio tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre e terminerà fino alla fine di maggio con due allenamenti a settimana. Sono previste centinaia di iscrizioni di bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni che potranno intraprendere attività quali atletica, calcio integrato, sitting volley, scherma in carrozzina e basket in carrozzina.

