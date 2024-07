Arcade and Food (via Nomentana 1111, Roma) presenta, venerdì 12 luglio, Back to the Spice, Spice Girls Tribute. Il gruppo tributo alle Spice è formato da cinque cantanti professioniste e 4 musicisti, ciascuna delle cantanti con una vasta esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo

Arcade and Food, presenta, venerdì 12 luglio, Back to the Spice, Spice Girls Tribute. Back to the Spice è un gruppo tributo alle Spice Girls formato da cinque cantanti professioniste e 4 musicisti, ciascuna delle cantanti con una vasta esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo. Il gruppo è nato dalla passione comune per la musica pop degli anni ’90 e il desiderio di portare l’energia e il divertimento delle Spice Girls ai fan di oggi. Le Back to the Spice non solo ricreano fedelmente i successi delle Spice Girls, ma offrono anche uno spettacolo coinvolgente e dinamico che celebra lo spirito girl power. Le Back to the Spice offrono uno spettacolo completo che include tutti i grandi successi delle Spice Girls, come “Wannabe,” “Spice Up Your Life,” “Say You’ll Be There,” e “Viva Forever.” Oltre alle canzoni, il gruppo si esibisce con coreografie originali, costumi iconici e interazioni coinvolgenti con il pubblico, creando un’esperienza memorabile e divertente per tutte le età. La missione delle Back to the Spice è celebrare e perpetuare l’eredità delle Spice Girls, portando il loro messaggio di empowerment, amicizia e divertimento a nuove generazioni di fan. Con la loro professionalità e passione per la musica, le ragazze si propongono di offrire uno spettacolo di alta qualità che rende omaggio alle originali Spice Girls in modo autentico e appassionato.

Marta Perozzi (Baby Spice): Con il suo stile dolce e la voce melodiosa, Marta incarna perfettamente l’essenza di Baby Spice. La sua esperienza le consente di connettersi facilmente con il pubblico, portando un tocco di tenerezza e allegria sul palco.

Valentina Vala Ciaffaglione (Sporty Spice): Vala, con la sua energia e versatilità vocale, rappresenta Sporty Spice. La sua formazione musicale le dà la capacità di eseguire performance potenti e dinamiche, facendo rivivere lo spirito atletico e determinato di Mel C.

Annalisa Eva Paolucci (Scary Spice): Con una presenza scenica carismatica e una voce potente, Eva è l’ideale per il ruolo di Scary Spice. Le sue capacità comunicative e la sua esperienza sul palco le permettono di portare un’energia travolgente e una grinta unica ai concerti delle BTTS.

Clara Trucchi (Ginger Spice): Con il suo spirito vivace, il capello rosso fuoco e la capacità di intrattenere, Clara è perfetta per impersonare Ginger Spice. La sua esperienza nella direzione corale, come insegnante e cantante, fanno di lei un’artista capace di ricreare l’audacia e il carisma di Geri Halliwell.

Stella Anton (Posh Spice): Stella, incarna Posh Spice. La sua vasta esperienza nel teatro musicale e televisiva le permette di portare un tocco di stile alle performance delle BTTS, rendendo omaggio a Victoria Beckham con grazia e sofisticatezza.

Arcade and Food, il primo ristorante, a Roma, con formula Mangia e Gioca e con sale interamente dedicate ai videogames più famosi di sempre come la sala Pacman o la sala galaga o la sala tetris con il soffitto stellato e il treno galaxy pronto a sfrecciare tra le galassie. Da Arcade and Food i videogiochi sono per lo più gratuiti: Ghosts’n Goblins, Street Fighter, Donkey Kong, Pac-Man, Double Dragon, Wonder Boy, Bubble Bobble e tanti altri…È veramente difficile fare l’elenco di tutti i videogiochi che hanno affollato le sale giochi degli anni ’70, ’80 e ’90. Sono una miriade e nel corso del tempo sono stati addirittura rivalutati a tal punto che le principali case produttrici hanno messo in commercio delle consolle dedicate, in grado di emulare solo e unicamente quei giochi tanto amati da più generazioni.

ARCADE and FOOD

presenta

venerdì 12 luglio ore 21,30

BACK TO THE SPICE

SPICE GIRLS TRIBUTE

INGRESSO GRATUITO

Arcade and Food

Hamburgeria – Steak House- All you can eat

via Nomentana,1111

INFO:334 3232023