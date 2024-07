Sabato 6 e domenica 7 luglio raccolte straordinarie di rifiuti in diversi Municipi. In alcune postazioni sarà possibile conferire sfalci e potature.

Municipio I, Sabato 6 luglio

Piazza Vittorio Legno, Ingombranti. Metalli, RAEE

Municipio II, Domenica 7 luglio

Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)

Municipio IV, Domenica 7 luglio

Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato)

Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio V, Sabato 6 luglio

Piazzale Pino Pascali

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico) e sfalci e potature.

Municipio VI, Sabato 6 luglio

Largo Gennaro Boltri

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Domenica 7 Luglio

Via Ambrogio Necchi (parcheggio Grotte Celoni)

Via Francesco Caltagirone (area parcheggio)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio VII. Sabato 6 luglio

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio VIII, Domenica 7 luglio

Via dell’Accademia Peloritana

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio IX, Sabato 6 luglio

Trigoria – Via Guglielmo Guasta – (area Parcheggio)

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e potature

Municipio X, Domenica 7 luglio

Via Erminio Macario

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XI, Sabato 6 luglio

Via Frattini (100 mt prima di Via Lenin)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature

Municipio XII, Domenica 7 luglio

Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)

Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XIV, Domenica 7 luglio

Via Ruggero Orlando

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio XV, Sabato 6 luglio

Via Padrengo Valle Muricana

Via Marino Dalmonte (Cesano)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)