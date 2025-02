Raccolte straordinarie di rifiuti in diversi Municipi.

Domenica 9 febbraio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio e attive dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio I – 9 febbraio

piazza Tempio di Diana (Area Parcheggio), viale delle Terme di Traiano (fronte viale Fortunato Mizzi) e piazzale Clodio: Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

Municipio III – 9 febbraio

via Emilio Teza: Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

Municipio V – 8 febbraio

via Pino Pascali: Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio V – 9 febbraio

via Tovaglieri e via Rovigno d’Istria: Legno, Metalli, Ingombranti, Raee

Municipio VII – 9 febbraio

via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

via Anzio: Legno, Metallo, Ingombranti, Raee



Municipio VIII – 8 febbraio

via dell’Accademia Peloritana: Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature

Municipio IX – 9 febbraio

largo Montanari e piazzale Cina: Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE

Municipio X – 8 febbraio

via Castello Tesino e via dell’Idroscalo angolo via Ebridi: Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio XI – 9 febbraio

lungotevere Pietra Papa: Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

Municipio XIII – 9 febbraio

via Borgo Ticino e via Francesco Albergotti: Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

Municipio XIV – 8 febbraio

via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi): Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature

Municipio XV – 9 febbraio

via Vincenzo Tieri Cassia Olgiata (area parcheggio) e largo Nimis (Labaro): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico) Sfalci e potature.

via Vincenzo Tieri Cassia Olgiata (area parcheggio) e largo Nimis (Labaro): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico) Sfalci e potature.