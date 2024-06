Nella splendida via Vittorio Veneto, ritorna la bellezza e il fascino della Dolce Vita con il locale Allegrío. Questo locale polifunzionale conquista i propri clienti grazie alla qualità eccelsa delle materie prime e alla degustazione di pizze dal sapore autenticamente campano.

LEGGI ANCHE:–Roma, ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città

Inoltre, la pizza, interpretata in chiave moderna, rispetta i sapori della tradizione napoletana e, allo stesso tempo, li stravolge con combinazioni uniche e sorprendenti.

Il gioco di luci e gli spazi rendono Allegrío il luogo perfetto per chi ama il divertimento, lo sfarzo e l’eleganza tipici degli anni della Dolce Vita. Un incanto per gli occhi, creato dall’estro di Sabrina Corbo, creative director italo-britannica, che ha ideato un concept tutto suo. Un labirinto che rivela ad ogni incrocio un ambiente di festa, decorato con fiori, specchi, citazioni e altri elementi d’arredo fuori dal comune.

Il locale

Attraverso Joyful, si può immaginare di passeggiare in un affascinante giardino mediterraneo dove rigogliosi melograni, simbolo di abbondanza e prosperità, adornano ogni angolo. Poi, si apre un mondo incantato con Lucky, traboccante di energia positiva, ornato con gli affascinanti amuleti dell’artista Lello Esposito.

Successivamente, incontriamo Intrepid, uno spazio che celebra l’incredibile genio dei viaggiatori italiani, con citazioni artistiche che evocano i misteriosi panorami dell’Oriente, le vibranti culture africane e le epiche esplorazioni di Cristoforo Colombo, Marco Polo e Amerigo Vespucci.

Infine, si viene avvolti dalla profonda dolcezza di In Love, dove 500 splendide rose di porcellana di Capodimonte, realizzate a mano con passione e maestria da Bottega 1922, creano un’atmosfera di pura magia e amore eterno.

Questo ristorante non delude né la vista né le papille gustative.

In occasione del 1° anniversario di Allegrio, grandi nomi della cucina italiana hanno presentato la loro idea di pizza campana 2.0, come i pizzaioli ischitani Ivano Veccia e Peppe Aiello.

Il menù di Allegrío

Durante la degustazione, abbiamo assaggiato entrées mediterranei e la pizza degli chef ischitani chiamata Mimì alla Ferrovia con crema di provolone del monaco, provola, peperoni grigliati, e all’uscita crumble di pane aromatizzato, pepe, provolone del monaco a scaglie, basilico fresco e olio evo tenera ascolana.

Inoltre, i ravioli ischitani di Emmanuel Di Liddo, ripieni di ricotta di bufala, salsa di pomodoro, dripping di parmigiano e basilico.

Per concludere, il dessert di Mario Di Costanzo, Allegrio’s Cake, ha chiuso questa esperienza culinaria con una frolla alla nocciola guarnita da una mousse alla nocciola, crema montata al cioccolato al latte e composta di mango.

Non vi resta che scoprire la magica atmosfera e le strabilianti combinazioni culinarie di Allegrío, dove ogni visita diventa un viaggio nei sapori e nelle emozioni della Dolce Vita.