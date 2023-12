Serata speciale per Capodanno al Teatro Arcobaleno, domenica 31 dicembre con lo spettacolo ideato e curato da Leonora Baldelli e Nando Citarella, con Nando Citarella e con Anna Lisa Amodio, Leonora Baldelli, Umberto Vitiello, Fabio Colajanni.

Serata speciale per Capodanno al Teatro Arcobaleno, domenica 31 dicembre con A Mezzanotte Va..Un Secolo di Canzoni e Risate, spettacolo ideato e curato da Leonora Baldelli e Nando Citarella, con Nando Citarella e con Anna Lisa Amodio, Leonora Baldelli, Umberto Vitiello, Fabio Colajanni. Un insieme di duetti- macchiette- romanze – canzoni – giochi di parole che condurranno lo spettatore dal varietà alla rivista passando per l’avanspettacolo con numeri distinti, comunque legati da un sottile filo basato su un copione in parte scritto in parte improvvisato. Tutto questo per raccontare, narrare, cantare e suonare un secolo di storia musico teatrale. E come affermano gli stessi protagonisti di questo frizzante intrattenimento che vi accompagnerà in quest’ultima serata del 2023 e aprirà le danze per questo (speriamo) migliore 2024: Dalla sciantosa al comico tenorino di grazia, alla soave voz d’a Bossa, dagli svolazzi e i volteggi del magico flautista alle ballate strumentali dell’affabile pianista dall’ottava sottosopra agli idiofoni do Brazil tra cunti, canti, sturiellett’e e fattarielli, sarà proposto a lo spettabile Pubbreco, co’ la fantasia e la faccia tosta ma, puro cu ll’arte, lo studio la ricerca e lo bello parlà che da anni cu li maestri musici e cantanti ce faticammo ‘ncoppa. Gli strumenti usati per le esecuzioni e le sonate son d’epoca overamente e, proprio in quella forma e in quel modo che intendiam rispettare vogliam dar diletto e riso ma anche ascolto e attenzione ad un repertorio che pur essendo Antico non sa mai di Vecchio!

Al Teatro ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

Via F. Redi, 1/a – 00161 Roma

SERATA SPECIALE CAPODANNO

Domenica 31 dicembre 2023 alle ore 22,00

NANDO CITARELLA

in

A MEZZANOTE VA….

UN SECOLO DI CANZONI E RISATE

Ideato e curato da Leonora Baldelli e Nando Citarella

e con Anna Lisa Amodio, Leonora Baldelli, Umberto Vitiello, Fabio Colajanni

La SERATA SPECIALE CAPODANNO prevede: Brindisi di Mezzanotte con la Compagnia. Buffet Dolce. Riffa con Premi e… Intrattenimento Musicale!!!

Costo biglietto € 45,00

Il costo dei BIGLIETTI è comprensivo di prevendita e diritti di segreteria.

INFO E PRENOTAZIONI

TEATRO ARCOBALENO

Via F. Redi 1/a – 00161 Roma

Tel./ Fax 06.44248154 – Cell. 320.2773855

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it